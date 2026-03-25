Wyoming, tajante a Abascal: "Le entiendo, con tal de no trabajar yo también me gano el sueldo diciendo tonterías"

"Para qué hablar de la guerra y la crisis que se avecina por culpa de Trump, mucho mejor hablar de saunas y de ETA", ironiza Wyoming, que destaca que a Abascal le vale "lo que sea con tal de seguir trincando".

Santiago Abascal ha atacado con dureza a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados como representante más claramente alineado con Donald Trump y Benjamin Netanyahu. "Parece que se ha conformado con suprimir nuestra capacidad de defensa, por un lado, colocándonos al lado de los perdedores y, por otro lado, enfrentándonos a nuestros aliados militares para hacerse el héroe", ha afirmado el líder de Vox, que ha criticado: "El señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles en forma de destrucción y de daño a sus condiciones de vida".

Tras escuchar a Abascal, El Gran Wyoming no da crédito en el plató de El Intermedio: "¿Cómo?, ¿que Sánchez pone en riesgo nuestros conguitos del amor?". "Señor presidente, por ahí no paso, yo tengo la vasectomía hecha, y eso, en una guerra cuenta como los pies planos", ironiza Wyoming.

Por otro lado, el líder de Vox ha afirmado que Sánchez "lleva años jugando a la ruleta rusa con la sien de los españoles a los que mantiene secuestrados". Incluso, Abascal ha afirmado que las alianzas de Sánchez "son más repugnantes aún que las saunas de prostitución de su familia política". "Joder, qué nivel", afirma alucinado El Gran Wyoming, que analiza atónito el discurso de Abascal: "De la ruleta rusa a Otegi y de Otegi a las saunas en 20 segundos".

"Para qué hablar de la guerra y la crisis que se avecina por culpa de Donald Trump, mucho mejor hablar de saunas y de ETA", ironiza Wyoming, que destaca que a Abascal le vale "lo que sea con tal de seguir trincando". "En el fondo le entiendo, señor Abascal, con tal de no trabajar yo también me gano el sueldo diciendo tonterías", concluye irónico el presentador de El Intermedio en el vídeo principal de esta noticia.

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