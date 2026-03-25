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Agónico momento

El angustioso rescate de un operario y un bombero atrapados en una palmera en Valencia

Los detalles El bombero quedó también atrapado cuando intentaba ayudar al operario, que entró en parada cardiorrespiratoria. Ante la gravedad de la situación, decidieron provocar la caía de la palmera.

Un bombero y un operario, atrapados en una palmera.
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Un operario de 41 años y un bombero han protagonizado un agónico momento en Valencia. Todo ocurría cuando el trabajador, que estaba realizando trabajos de poda, quedó atrapado en la copa de una palmera de 17 metros de altura.

Minutos después, el operario empieza a tener problemas para respirar debido a las hojas secas. El equipo de rescate llega y un bombero del grupo especial en altura comienza el ascenso trepando por la palmera.

El rescatador consigue llegar a la víctima, pero no puede liberarla. En ese momento, surge un nuevo problema. El anillo de hojas vuelve a descender y atrapa también al bombero.

Un peligro que va a más cuando el operario entra en parada cardiorrespiratoria, lo que provoca que tengan que actuar de inmediato.

Ante esta situación, el equipo de rescate toma una decisión crítica y arriesgada: dirigen la caída controlada de la palmera a unas colchonetas. "Se hace un vuelco de la palmera sobre la fachada interior del edificio dejando un hueco de supervivencia", explica César Díaz Gasso, suboficial de Bomberos de la ciudad de Valencia.

Las dos personas atrapadas están hospitalizadas. El bombero está bien y se encuentra a la espera de recibir el alta, mientras que el operario continúa grave.

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