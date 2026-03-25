'Míriam Nogueras' irrumpe en El Intermedio para acabar con los bulos: "La brecha con el Gobierno está más abierta que nunca"

Cristina Gallego se ha convertido en la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados. 'Nogueras' está harta de que se digan mentiras sobre su relación con el PSOE y Pedro Sánchez.

'Míriam Nogueras' irrumpe en El Intermedio para acabar con las especulaciones sobre su relación con el PSOE y Pedro Sánchez. "Se ha acabado mi relación con el PSOE y mi paciencia de tanto oírle decir bulos", le dice al Gran Wyoming.

"Pensaba que, después de la buena sintonía con el PSOE en el Congreso iba a venir usted de buen humor", responde el presentador, "veo que no". 'Nogueras' aclara al Wyoming que nunca ha estado más equivocado en su vida. "La brecha con el Gobierno está más abierta que nunca", añade.

El presentador afirma que este jueves Junts y el Gobierno van a votar juntos en dos propuestas. "No se les veía tan juntos desde que Puigdemont y Santos Cerdán hacían fiestas de pijama en Bruselas", afirma Wyoming.

"Con decreto anticrisis del Gobierno, ¿se refiere a Decreto anticrisis de Junts?", comenta la 'portavoz de Junts', "el gobierno central, traidor, no ha hecho nada de nada". "Este decreto lo tenemos escrito nosotros desde hace meses, antes de la guerra de Irán incluso", aclara, "de hecho, lo habíamos preparado desde la guerra de Vietnam".

El móvil de 'Nogueras' suena en pleno directo. "Nos vemos mañana", le dice a la persona al otro lado del teléfono, "tranquilo, un beso, Pedro". "¿Qué Pedro es ese? ¿Sánchez?", pregunta Wyoming. "No, es otro Pedro", responde 'Míriam', "para este programa solo existe Pedro Sánchez".

El teléfono vuelve a sonar. "¿Cuándo he ido yo en contra de ti?", le dice a su interlocutor. "Vale, quitando sea decena de veces, ¿cuándo?", añade. Y, en esta ocasión, se le escapa un "presidente". "A ver, señora Nogueras, deje de engañarnos y hacerse la dura con el PSOE, este sí que era Pedro Sánchez", le reprocha Wyoming. "Era el presidente de mi comunidad de vecinos", responde 'Míriam'. "Lo que voy a votar que sí es a poner el ascensor", aclara, "¿por qué se cree que estoy siempre de mala hostia?".

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