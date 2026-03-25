Cierra 'Sora', la IA de que llenó Internet de vídeos falsos, y OpenAI rompe su acuerdo con Disney

Un teléfono móvil con el logo de Sora frente a un fondo con el logo de Disney

La 'app' de generación de vídeos ha estado envuelta en mucha polémica a raíz de la hiperrealidad de los contenidos que era capaz de elaborar: muchos humanos no saben distinguir qué es verdad y qué no.

"Nos despedimos de la app 'Sora'. A todos los que crearon con 'Sora', que la compartieron y que construyeron una comunidad alrededor de ella... gracias. Lo que hicisteis con 'Sora' fue importante y sabemos que esta noticia es decepcionante": con estas palabras, 'Sora', la inteligencia artificial de OpenAI que transforma el vídeo en texto y que no ha estado exenta de polémica, anunciaba su cierre, apenas dos años después de su lanzamiento.

Según ha podido saber la cadena BBC, OpenAI también ha puesto fin a su colaboración con Disney en materia de contenido. Este miércoles, la compañía ha comunicado el cierre de 'Sora' para centrarse en otros proyectos, como lo robótica, que podrían "ayudar a las personas a resolver tareas físicas del mundo real". Un portavoz de Disney ha asegurado que respetan la decisión de OpenAI de abandonar el negocio de la generación de vídeo y de "reorientar sus prioridades", aunque buscarán otras plataformas de inteligencia artificial para encontrar modos de usar esta tecnología de manera responsable, sin infringir los derechos de propiedad intelectual.

El objetivo de OpenAI es crear otras formas de inteligencia artificial que permitancompletar tareas de forma autónoma con mínima intervención humana. Según la BBC, OpenAI planea usar la misma tecnología para enseñar a la IA a producir vídeos realistas al entrenamiento de robots. Pese al cierre de 'Sora', las herramientas de generación de imágenes de ChatGPT no se verán afectadas.

Tras el nacimiento de 'Sora', surgieron muchos problemas: aunque muchos vídeos generados con esta IA son obvia y rápidamente reconocibles como situaciones falsas, muchos otros han generado muchas dudas entre la población, al tratarse de vídeos de situaciones reales, hiperrealistas, que confunden a los consumidores. Esto ha provocado entre muchas personas una sensación de miedo a no saber distinguir qué es verdad y qué no.

Los riesgos de 'Sora', el último lanzamiento del creador de ChatGPT que transforma texto en vídeo

Según explicó Toni Sánchez, profesor de Derecho de la UIC, a laSexta, los mayores riesgos de este tipo de IA giran en torno a las 'fake news' y también a la posibilidad de que se suplante la identidad de las personas. Los 'deepfakes', vídeos manipulados que aparentan ser reales, se volvieron mucho más convincentes gracias a 'Sora'. Tanto es así que el propio CEO de OpenAI llegó a asegurar que desde la compañía temían ante el posible mal uso por parte de los usuarios de las imágenes y vídeos generados artificialmente a través de 'Sora'.