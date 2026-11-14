EEUU advierte de que el sistema que controla el tráfico aéreo seguirá fallando: así se gestó el caos que llevó a paralizar los vuelos

Los detalles Las miradas apuntan a un sistema antiguado y sobresaturado, en el que las torres de control tienen 40 años de media y en algunas se sigue usando Windows 95. El secretario de Transportes afirma que "volar es seguro" mientras el país recupera la normalidad.

A las 15:36, el espacio aéreo de Estados Unidos experimentó un colapso similar al del 11 de septiembre de 2001, debido a la caída de los sistemas de control aéreo, lo que llevó a la cancelación de más de 6.000 vuelos. La causa principal fue el estado obsoleto de las infraestructuras, con torres de control de 40 años de antigüedad y algunas usando Windows 95. Recientemente, se implementó una nueva plataforma de control aéreo con IA llamada SMART, que podría haber influido en el fallo. Aunque se está recuperando la normalidad, se esperan más retrasos y cancelaciones.

Todo sucedió a las 15:36 horario de Estados Unidos. En un país que no vivía una situación similar en su espacio aéreo desde el 11 de septiembre de 2001 con los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York. Porque los sistemas de control aéreo norteamericanos cayeron, llevando a la cancelación de más de 6.000 vuelos, el caos a cada aeropuerto y dejando unas consecuencias que todavía se siguen notando.

Porque cuando todo falló los cielos estaban repletos de aviones. Eran cerca de 3.000 para, cuatro horas después, apenas haber en los cielos unos 300. El motivo, una caída. Una caída generalizada provocada por el estado de las infraestructuras estadounidenses. El consenso es claro, poniendo el foco en la antigüedad y la sobresaturación de unas torres de control que tienen 40 años de media y en las que algunas se sigue usando Windows 95.

Así está todo en EEUU. En un país en el que debido a esto se han elevado la frecuencia de este tipo de incidentes y en el que la expectativa, como cuenta Argemino Barro, es que todo siga así y vaya a más.

"Comenzamos a tener inconsistencias en los datos de los radares y nuestra comunicación con los aviones, los TRACONs y los centros", cuenta Sean Duffy, secretario de Transporte de EEUU.

Una IA de 875 millones

Hay tres tipos de instalaciones que se comunican con un avión durante el vuelo dependiendo de su altitud. Algunas de ellas empezaron a perder el contacto con los aviones, prosiguiendo los que ya estaban en el aire con su ruta programada.

"Es algo que los pilotos aprenden. Continúas tu ruta autorizada hasta tu destino, aunque pierdas la comunicación", cuenta Jeff Guzzetti, experto en aviación.

La pregunta ahora es cómo y por qué la red comenzó a fallar. Hace cuatro días, el secretario Duffy implantó una nueva plataforma de control de tráfico aéreo con IA llamada SMART y, según el secretario de seguridad nacional, algo tuvo que ver con el fallo.

El secretario de Transportes se ha gastado 875 millones de dólares en el sistema, desarrollado por una empresa que financió la campaña de Michael Alfonso en Wisconsin que, casualmente, es su yerno.

"Es seguro volar"

Mientras, Duffy ha informado de que poco a poco se va recuperando la normalidad en los aeropuertos y afirma que "es seguro volar", aunque matiza que va a seguir habiendo retrasos y cancelaciones.

"Las operaciones están volviendo poco a poco a la normalidad esta mañana. Los aviones están saliendo de las puertas de embarque, rodando y despegando, y es seguro volar", ha notificado en un breve comunicado difundido en redes sociales.