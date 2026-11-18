La periodista y escritora ha sido tajante sobre su intención para las elecciones del 29N, señalando que no quiere "más gente dejándose invadir por los discursos del odio y la mentira".

Maruja Torres ha decidido votar "conservadora" en el sentido de preservar los logros sociales alcanzados. En su reflexión, destaca la importancia de conservar y ampliar los avances en sanidad, vivienda, educación, libertades, y derechos de la mujer y de los colectivos LGTBIQ+. Subraya la necesidad de seguir aumentando estos derechos y se posiciona firmemente en contra de la crueldad y el desprecio hacia los inmigrantes. Torres critica los discursos de odio y mentira que dividen a la sociedad. En definitiva, su voto busca proteger y ampliar los derechos humanos y sociales.

"He decidido votar conservadora", arranca respondiendo la periodista y escritora Maruja Torres a la pregunta de que "¿En qué vas a pensar a la hora de votar?". Y ante la posible sorpresa de su audiencia aclara: "Quiero conservar lo que hemos conseguido".

Y va más allá. "Quiero conservar el derecho a aumentar lo que hemos conseguido en sanidad, el vivienda, en educación, en libertades, en derecho de la mujer y de los colectivos LGTBIQ+", enumera, hablando del "derecho a continuar aumentando nuestros derechos".

Entra así en materia de derechos humanos. "No quiero que la crueldad se instale entre nosotros (...), no quiero despreciar al inmigrante". Y se refiere a un tipo concreto de personas: "No quiero más gente dejándose invadir por los discursos del odio y la mentira".

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