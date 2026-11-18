Ante una presidenta de la Comunidad de Madrid que tacha de "desastre" a Andalucía, el presentador ha ironizado diciendo que no llamará al presidente de la Junta "porque creerá que, de Despeñaperros para abajo, no hay cobertura".

El Gran Wyoming ha criticado duramente las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha descrito a Andalucía como un "desastre" y ha enumerado problemas como el abandono escolar y la corrupción. Wyoming ironiza sobre el silencio de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y sugiere que Ayuso cree que "de Despeñaperros para abajo no hay cobertura". Ayuso ha aclarado que sus comentarios se referían a la gestión del PSOE en la región, y desde Génova la respaldan. Wyoming bromea sobre posibles futuros comentarios de Ayuso hacia otras comunidades autónomas.

"Para Ayuso, Andalucía es, prácticamente, una región subdesarrollada. Como el Congo, pero con menos negros". Así ha reaccionado el Gran Wyoming a los ataques de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hacia la comunidad sureña, a la se ha referido como "desastre". "Abandono escolar, fracaso escolar, corrupción, la última en puestos de trabajo", ha enumerado.

"Estaría bien conocer la opinión de Moreno Bonilla", añade Wyoming, haciendo referencia a que el presidente de la Junta ha mantenido silencio hasta ahora. Y recuerda, además, que su partido "lleva gobernando Andalucía casi ocho años". "No le llama porque creerá que, de Despeñaperros para abajo, no hay cobertura", ironiza sobre Ayuso.

La presidenta de la capital ha querido matizar que se refería a cómo dejó el PSOE la región y, desde Génova, le apoyan. "Como le den alas, lo mismo llama tacaños a los catalanes o terroristas a los vascos" y señala que los madrileños serían los únicos exentos de crítica "porque ya tienen bastante con tenerla de presidenta".

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