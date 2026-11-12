Fesser, sobre que haya un 'impeachment' al secretario de Defensa de EEUU: "Trump acaba de reconocer las guerras, y si lo son, son ilegales"

"Hasta ahora, no eran guerras sino operaciones especiales", explica Fesser sobre cómo Trump denominaba las guerras en las que ha metido a EEUU. Y es que "si han sido guerras, tendrían que haber necesitado el permiso del Congreso, que no lo tienen".

El Gran Wyoming conecta con Guillermo Fesser para analizar las posibilidades de que el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, se enfrente a un 'impeachment' por haber violado la Constitución en la guerra contra Irán. "Razones no faltan", asegura el periodista, que destaca que "Trump ha reconocido que ha ganado dos guerras": "Lo cual es muy novedoso, porque hasta ahora no eran guerras sino operaciones especiales".

Y es que el periodista explica que "si hubieran sido guerras hubieran necesitado el permiso del Congreso, que no lo tienen, por lo que si son guerras, son guerras ilegales". Por eso, "se puede hacer el juicio político a Hegseth y, de paso, al presidente del Gobierno, ya que el secretario de Defensa acató sus órdenes". "Lo llamativo es que el Congreso no espera a la mayoría azul, sino que lo quieren hacer ya siendo mayoría republicana", explica Fesser, que destaca que "la razón no es otra que los propios republicanos que han perdido las elecciones piensan que las han perdido por culpa de la guerra y por culpa de Hegseth".

Por tanto, "los votos podrían prosperar en el Congreso y haber un 'impeachment' contra Hefseth, pero lo que no está claro es que luego en el juicio en el Senado tuviera un veredicto de culpable", asegura Fesser, que explica que lo que tenemos es "a un señor herido políticamente y eso podría hacer que dimitiera o que Trump se viera obligado a cesarlo".

Incluso, hay un nombre para sustituirlo, pero de momento "Hegseth se ha atrincherado en el nacionalismo cristiano y un ejército con machos alfa preparados para la aniquilación total". Además, "su mayor defensor", casualmente, ha sido "el nuevo jefe de la Casa Blanca, Stephen Miller".

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