Damián Rodríguez, portavoz de la Confederación Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, asegura en El Intermedio que el sistema de pensiones tal y como lo conocemos "está en serio peligro si gana la ultraderecha y la extrema derecha".

Como cada tercer miércoles de mes, los jubilados salían a la calle para reivindicar el blindaje del sistema público de pensiones, una manifestación en la que participaban 1.500 personas, tal y como explica Damián Rodríguez, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.

Las pensiones han entrado de lleno en la campaña electoral y Damián asegura que lo que preocupa a los jubilados es "lo que callan, no lo que oímos": "Lo que oímos ya lo conocemos, son recetas viejas. Aplicar recortes, aplicar pensiones insostenibles, subidas negativas", afirma el portavoz de los pensionistas.

De este modo, Damián considera que el sistema de pensiones tal y como lo conocemos "está en serio peligro si llega a ganar la ultraderecha y la derecha extrema de este país".

El portavoz explica que están a favor de la subida en torno al 3,6% de las pensiones anunciada por el Gobierno, pero considera que debe haber "una paga de compensación del poder adquisitivo de nuestras pensiones".

También reivindica que las prestaciones lleguen a "niveles dignos", ya que indica que en España hay cinco millones de pensionistas que cobran menos de 1.000 euros "y tienen rostro de mujer".

Además, reclama una auditoría pública del sistema de la Seguridad Social para hallar "gastos impropios" y cerrar el paso a la privatización de las pensiones públicas con los planes de pensión privados de las empresas.

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