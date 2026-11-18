Los detalles Mientras que el mandatario del gigante asiático ha recibido al estadounidense a pie de pista, el ruso ha llegado a China sin grandes recepciones.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, tiene que estar encantado, después de que el mismísimo Xi Jinping le haya recibido a pie de pista a su llegada a la cumbre en China. De hecho, con Vladímir Putin no lo ha hecho. Tampoco ha habido apretón de mano para el presidente ruso en la foto de familia, ni le ha acompañado hasta la mesa de la cena de gala. Estas son las tres diferencias de trato de Xi hacia Trump en comparación con Putin.

Era el encuentro más esperado, pero cuando Putin pretende saludar a Xi Jinping, este le hace el vacío y sale al rescate Trump. Ambos se estrechan la mano, con palmadita de hombro incluida, frente al momento en el que el mandatario chino se limita a hacerle un gesto para que el líder ruso se coloque para la foto grupal.

Si bien era al lado de su esposa, el segundo vacío no tardaría en llegar. Justo después, Xi se gira y solo tiene ojitos para Trump, para a continuación marcharse los dos, dejando atrás a Putin.

De nuevo, sonrientes, ellos llegan juntos a la cena de gala de la cumbre y el mandatario ruso les espera, ya sentado en su sitio. Una diferencia de trato ya evidente desde la llegada de Putin a China horas antes, pues en el aeropuerto ni rastro de Xi Jinping.

No obstante, después, el presidente del gigante asiático ha querido dejar claro que "las relaciones entre China y Rusia se han mantenido tan sólidas como una montaña".

A pesar de ello, la imagen contrasta, y mucho, con la del recibimiento a Trump. Y es que Xi Jinping nunca ha recibido así a ningún líder extranjero en el aeropuerto. Allí, hubo un buen apretón de manos, abracito cariñoso y un paseo de bienvenida con toda la pompa: alfombra roja, baile, banderitas arriba, y de nuevo, saludo para celebrar su llegada.

Al caer está el encuentro trilateral que tanto espera el presidente ruso, pues, según ha dicho, prevé "grandes beneficios potenciales de la próxima reunión trilateral entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos". Tres líderes que podrían decidir el futuro más inmediato del mundo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido