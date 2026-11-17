Los detalles Rusia convoca una reunión para abordar las labores de "reparación" del puente. Por su parte, Zelenski asegura que estos ataques son una respuesta contra la destrucción de la infraestructura energética por parte de Moscú y su negativa a declarar una tregua.

Ucrania y Rusia continúan intercambiando ataques mientras intentan negociar un acuerdo de paz. El ejército ucraniano ha atacado nuevamente el puente de Crimea, provocando el cierre del tráfico y obligando a los conductores a usar transbordadores. El Kremlin ha convocado una reunión para discutir las reparaciones del puente. En paralelo, un ataque ruso con misiles y drones ha causado daños en infraestructuras críticas de Kyiv, afectando el suministro de agua y calefacción, y forzando el cierre de importantes puentes. Las autoridades ucranianas trabajan para evaluar los daños y restablecer servicios, mientras Rusia reivindica ataques contra infraestructuras estratégicas ucranianas.

Ucrania y Rusia continúan el intercambio de ataques mientras se intenta negociar un acuerdo de paz. El Ejército ucraniano ha golpeado de nuevo el puente de Crimea, que une la anexionada península con la Rusia continental, en el segundo ataque masivo de drones contra territorio ruso en las últimas 24 horas.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 1.441 drones enemigos -más de 1.300 la víspera- en una veintena de regiones de la parte europea del país y los mares Negro y Azov, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia.

El ataque contra el puente ha sido confirmado en las redes sociales por el líder crimeo, Serguéi Axiónov, quien ha añadido que, igual que la víspera, el tráfico había sido cortado.

Mientras, canales de Telegram ucranianos aseguran que el ataque con misiles ha dañado uno de los dos arcos del puente, que supuestamente se habría desplomado. Por ese motivo, como el lunes, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch en transbordadores hasta nuevo aviso.

Las autoridades han recomendado no aproximarse al puente, una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que el actual presidente, Vladímir Putin, llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

El Kremlin convoca una reunión para abordar las labores de "reparación"

El Gobierno ruso ha convocado una reunión para abordar las labores de "reparación" del puente de Crimea.

La reunión extraordinaria, en la que se tratará también la organización del transporte en la zona, será encabezada por el viceprimer ministro encargado de infraestructuras, Marat Jusnulin, señala el comunicado gubernamental.

El Kremlin había calificado de "menores" los daños ocasionados la víspera al puente por Kyiv, aunque fuentes independientes informaron de que uno de los proyectiles lanzados alcanzó un tramo de la carretera.

Las autoridades crimeas informaron sobre dos muertes en el ataque contra uno de los distritos de la península, anexionada por Moscú en 2014 y que Kyiv intenta aislar del resto de Rusia desde hace meses. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró la víspera que los ataques contra el país vecino son una respuesta contra la destrucción de la infraestructura energética por parte de Moscú y su negativa a acordar una desescalada y declarar una tregua.

Rusia causa daños en dos puentes y en el suministro de agua y calefacción en Kyiv

Por otro lado, un ataque nocturno con misiles y drones ejecutado por las fuerzas de Rusia contra la capital de Ucrania, Kyiv, ha provocado daños en infraestructuras críticas, cortes en los suministros de agua y calefacción y desperfectos en los puentes Norte y Sur, que han quedado cerrados al tráfico, según ha informado la Administración Estatal de la Ciudad.

La ofensiva se ha desarrollado en varias oleadas desde última hora del lunes y ha provocado incendios y daños materiales en los distritos capitalinos de Holosivski, Desnianski, Dniprovski y Obolonski a consecuencia de los impactos y la caída de restos de proyectiles interceptados.

Según el balance preliminar de las autoridades municipales, los daños en los sistemas de infraestructura crítica han generado interrupciones en el abastecimiento de agua potable y calefacción en varias zonas de la ciudad, mientras los servicios de emergencia trabajan sobre el terreno para evaluar el alcance total de los desperfectos y determinar si se han producido víctimas.

En cuanto a las infraestructuras viarias y de transporte, el impacto de los ataques ha obligado a bloquear la circulación en ambos sentidos tanto en el Puente Norte -ubicado en el distrito de Desnianski- como en el Puente Sur --en Holosivski--, lo que ha forzado a desviar numerosas líneas de autobuses y trolebuses hacia pasos alternativos como los puentes Podilski y Darnitski.

Asimismo, la infraestructura en superficie de la línea verde del metro de Kyiv ha sufrido daños, obligando a suspender temporalmente la circulación de trenes entre las estaciones de Osokorki y Chervoni Jutir, mientras que en los distritos de Desnianski, Dniprovski y Obolonski los bomberos han tenido que sofocar varios incendios declarados en almacenes y en el patio de un edificio residencial de 16 plantas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado un "ataque masivo" con "armas de precisión" y drones contra "instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas, de transporte y portuarias, así como contra buques al servicio de las Fuerzas Armadas de Ucrania", antes de agregar que en el caso de Kyiv ha golpeado dos importantes puentes y "una empresa industrial" dedicada a "la fabricación de componentes para drones de medio y largo alcance".

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