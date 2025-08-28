Ahora

El servicio militar, en auge por la guerra en Ucrania: 10 países de la UE lo tienen implantado y otros lo valoran

El contexto Con la aprobación del Gobierno alemán de un servicio militar voluntario, se ha abierto el debate de si debería instaurarse algo similar en aquellos países europeos que no lo tienen debido al afán imperialista de Vladimir Putin.

La amenaza rusa a la seguridad europea ha revivido la necesidad del servicio militar para los jóvenes. Algunos países europeos nunca han abandonado la conocida como mili, pero la decisión esta semana del Gobierno alemán de recuperarlo para los jóvenes de manera voluntaria ha reabierto un debate que parecía cerrado.

Alemania acaba de aprobarlo con carácter voluntario, pero podría ser obligatorio en caso de emergencia. Países como Finlandia, Estonia o Dinamarca nunca han prescindido de ella por su cercanía a Rusia. En total, 16 países europeos tienen servicio militar obligatorio y 10 de ellos pertenecen a la Unión Europea. Pero algunos han comenzado a sumarse después del inicio de la guerra en Ucrania.

Un ejemplo es Croacia, aunque en su caso solo es un servicio militar de dos meses. Letonia, con 290 km de frontera con Rusia, fue de los primeros en moverse a través de una selección de reclutas mediante sorteo.

Donde la mili es obligatoria, la media está entre 6 y 12 meses para hombres mayores de 18 años. Y algunos países han comenzado a valorarlo como Polonia y Francia, donde el 68% de los ciudadanos cree que debería reestablecerse. Por su parte, en España lleva abolida desde 2001 y, actualmente, los partidos políticos ni se lo planteen.

Pero, pese a todo, el modelo de Alemania abre un debate que quedaba lejos. Todo por el temor a los sueños expansionistas de Putin.

