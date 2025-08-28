El servicio militar, en auge por la guerra en Ucrania: 10 países de la UE lo tienen implantado y otros lo valoran

El contexto Con la aprobación del Gobierno alemán de un servicio militar voluntario, se ha abierto el debate de si debería instaurarse algo similar en aquellos países europeos que no lo tienen debido al afán imperialista de Vladimir Putin.

La creciente amenaza rusa ha reavivado el debate sobre el servicio militar en Europa. Alemania ha decidido reinstaurarlo de manera voluntaria, abriendo una discusión que parecía cerrada. En Europa, 16 países mantienen el servicio militar obligatorio, y 10 de ellos pertenecen a la Unión Europea. Algunos, como Finlandia, Estonia y Dinamarca, nunca lo abandonaron debido a su proximidad a Rusia. Otros, como Croacia y Letonia, han adoptado medidas tras el inicio de la guerra en Ucrania. En países como Polonia y Francia, la población apoya su reestablecimiento. En España, sin embargo, el servicio militar fue abolido en 2001 y no se considera su regreso.

Un ejemplo es Croacia, aunque en su caso solo es un servicio militar de dos meses. Letonia, con 290 km de frontera con Rusia, fue de los primeros en moverse a través de una selección de reclutas mediante sorteo.

Donde la mili es obligatoria, la media está entre 6 y 12 meses para hombres mayores de 18 años. Y algunos países han comenzado a valorarlo como Polonia y Francia, donde el 68% de los ciudadanos cree que debería reestablecerse. Por su parte, en España lleva abolida desde 2001 y, actualmente, los partidos políticos ni se lo planteen.

Pero, pese a todo, el modelo de Alemania abre un debate que quedaba lejos. Todo por el temor a los sueños expansionistas de Putin.