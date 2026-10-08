Antonio Maestre, sobre el futuro de Gabriel Rufián: "Si al final se queda fuera de Esquerra, igual tiene líder el Frente Amplio"

Antonio Maestre reflexiona en Más Vale Tarde sobre el incierto futuro de Gabriel Rufián tras las condiciones planteadas a Esquerra para ser su cabeza de lista: "Siempre se ha dejado querer por opciones mayores, llegar a liderar toda la izquierda".

Continúa la incertidumbre en torno al futuro de Gabriel Rufián en Esquerra Republicana, a pesar de que el partido le hubiera designado como candidato para las próximas elecciones para el Congreso.

Aunque el actual portavoz ha expresado su deseo de continuar en ERC, también señala que ha puesto una serie de condiciones encima de la mesa para seguir siendo su cabeza de lista.

Irene Rupérez explica que han pasado tres días y sigue sin haber respuesta por parte del partido. Entre las condiciones planteadas por Rufián estaría la intención de compartir este proyecto con otras fuerzas de izquierdas, lo que para Esquerra es una línea roja.

"Gabriel Rufián siempre se ha dejado querer por unas opciones mayores, llegar a liderar a toda la izquierda", comenta Antonio Maestre, si bien apunta que "cuando tenía que aterrizarlo y lo proponía, no era más que lo que beneficiaba a Esquerra".

No obstante, considera que habrá que estar atento porque "si al final se queda fuera de Esquerra y se queda sin nada, igual tiene líder el Frente Amplio".

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