Ada Colau defiende que los decretos de la vivienda "se tienen que aprobar por Maricarmen y por los que han perdido la vida por un desahucio"

"Imperfectos, pero son un triunfo". "Yo también querría que fuera un solo decreto y no dos", pero considera que el Sindicato de Inquilinas ha conseguido un hito, y que la aprobación de ambos decretos de vivienda mejora la vida de millones de personas.

Ada Colau ha expresado su firme apoyo a la aprobación de dos decretos de vivienda, destacando la importancia de hacerlo por personas como Maricarmen y aquellos que han perdido la vida debido a desahucios. En una entrevista en Más Vale Tarde, Colau subrayó el papel crucial de la movilización ciudadana y el Sindicato de Inquilinas para lograr estos decretos, aunque los considera insuficientes. Insiste en que deben ser aprobados en el Congreso para aliviar el sufrimiento de millones. Colau califica los decretos como "un triunfo, aunque sea imperfecto" y advierte que, de no aprobarse, continuará la presión institucional y no descarta una huelga general.

Ada Colau lo tiene muy claro: los dos decretos de la vivienda "se tienen que aprobar por Maricarmen y por los que han perdido la vida por un desahucio". Porque no se puede mirar para otro lado y olvidar el clamor social. Porque "gracias a la movilización ciudadana, al Sindicato de Inquilinas y a Maricarmen tenemos dos decretos de vivienda que eran inimaginables hace solo diez días".

Así de contundente se ha mostrado durante una entrevista en Más Vale Tarde, asegurando que la anciana desahuciada en Madrid "ha puesto su cuerpo por delante" para luchar por el derecho a la vivienda de todos. "También, mi pésame a los familiares y personas queridas de otro hombre que hemos sabido este miércoles que se ha suicidado tras ser notificado de su desahucio en el Hospitalet, igual que hace unos días, Olga", ha lamentado la exalcaldesa de Barcelona y activista.

Colau celebra la existencia de dos decretos "que el PSOE ha tenido que aprobar aunque se resistía". Pero, según ha explicado, "gracias a la movilización se han aprobado esos dos decretos en el Consejo de Ministros y, aunque siempre querríamos más porque son insuficientes".

Sobre todo si no se consigue su aprobación el viernes. Por ello, Colau ha querido mandar un mensaje: "El Sindicato de Inquilinas lo ha dejado claro. Este viernes se tienen que aprobar esos decretos en el Congreso de los Diputados, por Mari Carmen, por todas las personas que ya no están, que han perdido literalmente la vida por un desahucio". Sin olvidar que se podría eliminar el sufrimiento de millones de personas que se verían beneficiadas por estas normas. "Cada diputado y cada diputada que el viernes pueda votar en contra de esos decretos pesará sobre su conciencia el sufrimiento que está asociado a su voto".

"Un triunfo, aunque sea imperfecto"

Preguntada por la calidad de los decretos, la que fuera alcaldesa de Barcelona los ha definido como "un triunfo, aunque sea imperfecto, aunque queremos más". Sobre todo, porque entiende que "el Gobierno" al dividir los decretos, ha hecho una "trampa, porque saben que lo de los alquileres indefinidos va a caer de verdad. El Gobierno pensaba que nos la iban a colar"

Pero no puede ocultar que considera que se ha conseguido "un grandísimo triunfo" sobre el PSOE y la derecha, que no quieren proteger la vivienda y que "está a favor de los especuladores".

Y tiene otro detalle muy claro. "Si no se aprobara uno o los dos decretos, pues habrá que seguir con toda la presión dentro y fuera de las instituciones". Incluso ha dicho que apoyaría la convocatoria de una huelga general, tal y como ha puesto sobre la mesa el Sindicato de Inquilinas.

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