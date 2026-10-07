Monrosi, sobre Frente Amplio y la izquierda: "Hay gente intentando que no se hagan el harakiri con dos papeletas diferentes"

A menos de 54 días para las elecciones, la izquierda a la izquierda del PSOE aún se está organizando. El periodista José Enrique Monrosi lo analiza en directo para Al Rojo Vivo. En el vídeo, los detalles.

Frente Amplio sigue a vueltas con su candidato y su formación. ¿Irá finalmente Unidas Podemos incluido en ese Frente Amplio? ¿Y las demás formaciones de izquierdas nacionales? Adelante Andalucía, por ejemplo, ya ha dicho que no concurrirán con el llamado Frente Amplio.

"La situación que estamos viendo es consecuente con lo que supone ese espacio político desde hace mucho tiempo, con el desastre organizativo absoluto, con el ridículo orgánico tremendo de un espacio político que sin duda no está a la altura, a mi juicio, de la cantidad de apoyo ciudadano y electoral que han tenido en los últimos años, por méritos propios", afirma el periodista de elDiario.es, José Enrique Monrosi.

Vamos a ver lo que sucede finalmente, porque "hay gente intentando que no se hagan el haraquiri con dos papeletas diferentes que definitivamente enterraría cualquier opción de reedición de un Gobierno de coalición progresista", informa el periodista.

Ahora bien, según analiza, cree que "ese fallo orgánico" va en detrimento de "poder sacar pecho" de algunos de los logros que han tenido durante su paso por este Gobierno.

Esto es, "la mayor parte de méritos que se arroga el propio PSOE y el propio Pedro Sánchez, que siempre habla de ley de la vivienda, de cómo se han recuperado los derechos laborales, todo tiene que ver con políticas de la izquierda del PSOE, que han llevado a cabo por la presión de Unidas Podemos primero y de Sumar después", subraya Monrosi, señalando que "esto choca con este desastre organizativo".

Veremos qué pasa porque "este desastre no hace más que desmovilizar a una gente que está deseando referenciarse en gente que le dé soluciones como para el drama de la vivienda y que no esperan demasiado de otros partidos como el PSOE y el PP", concluye Monrosi.

En el vídeo podemos escuchar al completo la intervención de Monrosi en Al Rojo Vivo en la que analiza también la campaña del PSOE.

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