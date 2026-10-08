Emilio Delgado explica cómo el PP vetó el minuto de silencio por Maricarmen en la Asamblea de Madrid: "No lo ven porque están mirando a los fondos buitres"

El coportavoz de Más Madrid en la Asamblea explica cómo ellos, tras conocer la muerte de Maricarmen, propusieron guardar ese minuto de silencio y el PP les contestó con un escueto: 'No lo veo'. En el vídeo, todos los detalles.

Tras la muerte de Maricarmen, el PP ha insistido en que no se haga política con su muerte. Por ello, se han negado a permitir cualquier tipo de minuto de silencio en una sede parlamentaria. Ni el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ni el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida han permitido a la oposición dar un último adiós a Maricarmen desde una sede institucional. Tampoco en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, explica cómo se gestó ese veto, que fue algo bastante corto y sencilla, tal como relata: "El PP, anoche cuando se le planteó por parte de Más Madrid y del PSOE, hacer este minuto de silencio, dijo: 'No lo veo'. Fue un mensaje escueto".

"Y creo que llevaban razón, creo que es lo único en lo que han sido honestos. 'No lo ven' porque no están mirando donde deben, están mirando a los inversores, están mirando a los fondos buitres, dándoles la bienvenida a Madrid y les queda a su espalda casos como el de Maricarmen y por eso no lo ven", afirma Delgado.

No obstante, el diputado madrileño señala "dos dimensiones del mismo hecho". Por un lado, el caso específico de Maricarmen, "una persona de 87 años en la que cristaliza de una forma absolutamente cruel la violencia inmobiliaria que está pasándole por encima a millones de personas en nuestro país.

También, incluso, añade, "la violencia de un sector ideológico de este país que está chapoteando en lo más detestable de la moral humana y que ha decidido cargar contra ella, porque nunca cargan contra los de arriba, siempre cargan contra los de abajo (...) y han cuestionado su vida privada".

Y la segunda dimensión, añade Delgado, es la violencia inmobiliaria, "la que no siempre ocurre en casos tan sangrantes como los que estamos viendo, pero que afecta a millones de personas que trabajan, que se esfuerzan, que hacen lo que les han dicho que hay que hacer y que se tienen que sentar delante de sus hijos y decirles que podemos pagar el techo donde vivimos y nos tenemos que ir a vivir a un pueblo del extrarradio donde no conoces a nadie, de gente que se quiere divorciar y no puede".

"Y esto es el resultado de aplicar un modelo muy concreto que durante muchos años han compartido el Partido Popular y el PSOE, que es contemplar la vivienda como un activo financiero y cuando la vivienda se contempla como un activo financiero, la gente empieza a estorbar, porque los inversores tienen derecho a hacer negocio con sus activos", afirma contundente Delgado.

¿Qué pasa con Frente Amplio? ¿Quién será el candidato?

Por otro lado, y en cuanto al espacio político a la izquierda de la izquierda del PSOE, todavía no sé conoce ni su candidato ni qué formaciones estarán.¿Será finamente Ada Colau la líder del partido? ¿Estará integrado Podemos?

Delgado asegura que no quiere evitar la pregunta, pero él no está en las mesas de negociación: "Lo que estaba en mi mano era ofrecerle a mi partido mi total disposición para ocupar la posición que consideraran que era mejor (...) Cuentan con mi total disposición, pero hasta ahí puedo llegar, yo no estoy en esas conversaciones ni estoy tomando decisiones".

Ahora bien, lo que sí puede hacer, confirma contundente Delgado, es campaña: "Quedan 53 días para que este país escoja un camino, porque está en una bifurcación importante. Y hay algunos que nos quieren mandar hacia atrás y hay otros que no saben muy bien qué hacer para quedarnos donde estamos. Y nosotros queremos ir hacia adelante".

"Voy a dedicar cada segundo que tenga de estos 53 días hacer una propuesta política al pueblo español en clave de mejorar este país y conseguir un país que no dé asco", concluye Delgado señalando una de esas propuestas: "Un 1% del PIB en todas las escalas administrativas para conseguir un parque de vivienda pública suficientemente grande como para que no dependamos de esa oferta privada que está machacando la vida de la gente".

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido