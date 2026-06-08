Jorge Branger, joven empresario: "Es más probable que Irene Montero se afilie a Vox que un joven compre una vivienda"

"Es más probable que Irene Montero se haga empresaria del año que hacerte millonario en España", afirma el empresario Jorge Branger, que destaca que Montero "es la que más se mete con los empresarios".

Jorge Branger destaca en el plató de laSexta Xplica que "hablando de salarios es más probable que Irene Montero se afilie a Vox que un joven español hoy en día con los salarios que tenemos compre una vivienda". "Vamos a suponer que cobra 2.500 euros al mes, entre cotizaciones y lo que te roba el Estado, se te queda en 1.600 euros", explica el joven, al que José Yélamo pregunta por qué dice que el Estado roba.

"Por definición robar es cuando alguien te quita algo sin tu consentimiento", afirma Branger a Yélamo, que le responde tajante en el vídeo: "Pero los impuestos no son un robo, otra cosa es que en tu opinión se puedan gestionar de una manera o de otra, pero los servicios públicos, las infraestructuras, los funcionarios...".

"El punto es que con 1.600 euros que te quedan al mes tendrías que trabajar 185 meses seguidos", insiste Branger, que afirma que "hablamos de 15 años sin gastar nada y viviendo con tus padres, para comprarte un pisito". "Es más probable que Irene Montero se haga empresaria del año que hacerte millonario en España", afirma Branger, que destaca que Montero "es la que más se mete con los empresarios".

Por último, el empresario afirma que va a hacer "la pregunta del millón": "¿Cuánto le hace falta trabajar a un español para llegar a su primer millón?". Una pregunta que desata las risas de algunos en plató, donde Branger insiste: "52 años un joven español debería trabajar sin salir de casa para llegar a su primer millón".

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