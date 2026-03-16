Cristina Gallego, sobre la foto de Abascal y Milei con un mono de YPF: "No le importó o pensaba que iba disfrazado de cazafantasmas"

Cristina Gallego presenta '¡Viva Milei, carajo!', el 'informativo independiente' en el que analiza la visita del presidente argentino a España y las investigaciones que le relacionarían con la criptoestafa de Libra.

Cristina Gallego presenta '¡Viva Milei, Carajo!', el 'informativo independiente, objetivo y libre' de la televisión argentina: "Si Milei es el mejor presidente de la historia, pues se dice y punto", afirma.

Milei ha estado de visita en España este pasado fin de semana, donde participó en un evento convocado por un grupo de empresarios y economistas al que acudieron algunos "líderes de opinión tan centrados" como Vito Quiles o Juan Soto Ivars.

Allí, Milei hizo "lo que mejor se le da": "¿Hablar de economía? No. Entrar arrasando, arengando a la gente, cantando, bailando y, sobre todo, cagándose en la concha de la lora que recontraparió al maldito socialismo traidor y destructor".

El presidente argentino aplaudía el "coraje y valor" de Trump que, según él, está haciendo que el socialismo "se esté cayendo a pedazos". "Y algún que otro país de Oriente Medio también", añade Cristina.

Milei aprovechó su visita para reunirse con Santiago Abascal. El líder de Vox le definió como "un referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina la senda de la prosperidad", mientras posaba con el presidente argentino, que llevaba un mono de YPF, la petrolera argentina que pertenecía a Repsol y que fue expropiada y nacionalizada por Cristina Fernández de Kirchner.

Expropiación contra la que Abascal protestó fervientemente en su día, pero que este fin de semana "no parecía importarle tanto o se pensaba que Milei iba disfrazado de cazafantasmas para acabar con el mayor de todos, el pelotudo de Pedro Sánchez", señala Cristina.

Por otro lado, Cristina informa del "bulo de los socialistas zarrapastrosos" que dice que Milei podría haber cobrado cinco millones de dólares por participar en la criptoestafa de la moneda Libra, que llevó el año pasado a miles de personas a perder hasta 4.000 millones de dólares.

"Ahora quieren acusarle porque han encontrado un contrato en el teléfono del inversor en el que se refleja el pago", afirma Cristina, que explica que "por esta boludez de nada quieren investigarle". Desde su 'informativo imparcial, objetivo y en absoluto sesgado', asegura que le preocupa que "en este país se castigue ser un emprendedor y no ser un zurdo que cobra subvenciones para vivir del cuento".

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