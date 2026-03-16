Se estrecha el cerco sobre Milei: el presidente argentino habría cobrado cinco millones por apoyar la criptoestafa de $Libra

¿Por qué es importante? En el acuerdo, encontrado en un el teléfono del empresario investigado, aparece un millón y medio de adelanto, otro por promocionar al fundador de la criptomoneda como su asesor y dos más por firmar el contrato en persona.

Javier Milei está cada vez más implicado en la criptoestafa de la moneda $Libra, que dejó pérdidas de hasta cuatro mil millones de dólares a más de 40.000 personas. Un contrato encontrado en el teléfono de Mark Hayden Davis, CEO de la empresa creadora de la criptomoneda, revela que Milei habría recibido cinco millones de dólares por promocionar $Libra. El acuerdo detalla pagos fraccionados, incluyendo un millón y medio de adelanto y otros por promocionar al fundador como asesor. A pesar de las evidencias, Milei niega haber recibido dinero. Registros de mensajes y llamadas entre Milei y Davis antes y después del lanzamiento fortalecen su vinculación.

Javier Milei habría cobrado cinco millones de dólares por apoyar a la criptoestafa de la moneda $Libra, con la que más de 40.000 personas llegaron a perder hasta cuatro mil millones dólares. Cada vez hay más pruebas que señalan que el presidente argentino cobró un dineral por promocionar esa critpo. Lo último es un contrato, encontrado en el teléfono de uno de los implicados, en el que se acuerda la cifra que se le iba a pagar, cinco millones de dólares.

Milei tiene cada vez más difícil librarse de su vinculación a la criptoestafa $Libra, y lo hace por un documento encontrado en el teléfono del empresario investigado Mark Hayden Davis, CEO de la empresa que creó la criptomoneda lanzada el 14 de febrero de 2025, que muestra un pago fraccionado a Milei por apoyar la cripto.

En el acuerdo aparece un millón y medio de adelanto, otro por promocionar al fundador de la criptomoneda como su asesor y dos más por firmar el contrato con Hayden en persona. A pesar de esto, el presidente argentino insistía en que no se llevaba "un mango de todo esto". Pero la reunión sí se produjo en persona con el fundador de la cripto el 30 de enero del pasado año, como mostraba el propio Milei en sus redes.

Dos semanas después, minutos antes del lanzamiento de la cripto, el presidente argentino promocionaba la moneda con un enlace para contratarla. Inmediatamente, $Libra se disparaba y se desplomaba solo dos horas después. Los primeros en salirse lo hacían con ganancias, pero el resto, más de 40.000 personas, con pérdidas de más de cuatro mil millones.

También se ha encontrado un registro de mensajes y llamadas entre Milei y el empresario investigado justo antes y después del lanzamiento, lo que cerca aún más al presidente argentino.

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