El creador de la 'criptoestafa' de Milei presumía de controlarle y de sobornar a su hermana: "Firma todo lo que quiero"

El escándalo de la 'criptoestafa' sigue sumando capítulos en Argentina. Hayden Mark Davis, la cara visible de Kelsier Ventures, una de las empresas involucradas en el lanzamiento de $LIBRA, la cripto fraudulenta, aseguró tener "control" total sobre Javier Milei.

El portal CoinDesk ha mostrado unos mensajes, a los cuales también ha tenido acceso el diario 'La Nación', en los que Davis asegura que Milei hace todo lo que él quiere. En concreto, ambos hacen mención a unos chats que se hicieron públicos en redes tras el escándalo que provocó pérdidas millonarias e involucró al propio jefe de Estado.

En dichos mensajes se puede leer cómo Hayden Mark Davis se jactaba de poder hacer que Milei "tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción". El dueño de Kelsier Ventures decía controlar al presidente argentino a través del pago de sobornos a la persona más cercana a él, su hermana. "Le envío dinero a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero. Una locura", señalaba en dichas conversaciones que mantuvo con inversores de criptomonedas.

Por ahora, no hay evidencias que respalden las acusaciones. Dichos medios explican que Davis, a través de un comunicado emitido por su representante, dijo que "no recordaba" haber enviado esos mensajes y que "no los encontraba en su teléfono".

Sobre el contenido de los mismos, indicó que "los reportajes que aseguraron que le pagué a Javier Milei o su hermana Karina Milei para lanzar el memecoin Libra son falsos. Nunca les hice pagos ni ellos me los pidieron".

Estas conversaciones se han dado a conocer después de que el presidente de Argentina publicase un mensaje en su cuenta de X donde incitaba a la gente a comprar un token que ha hecho perder millones a todos aquellos que le hicieron caso.

La Oficina Anticorrupción investigará a Milei

La Oficina Anticorrupción argentina investigará tanto a Javier Milei como a miembros de su gabinete por la polémica con la criptomoneda. "El Presidente Javier Milei ha decidido darle intervención de forma inmediata a la Oficina Anticorrupción (OA) para que determine si existió una conducta impropia por parte de algún miembro del Gobierno Nacional, incluido el propio Presidente", indicó La Oficina del Presidente en un comunicado.

Además, Milei ha decidido crear una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para investigar a la criptomoneda junto a todas las empresas o personas implicadas en su operación.

En cuanto a lo sucedido, el presidente argentino sigue sin asumir su responsabilidad, defendiendo que él "difundió" la estafa, pero que en ningún momento la "promocionó".