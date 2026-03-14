Milei se reúne con Abascal en Madrid vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF

Los detalles Es el quinto viaje de Milei a España y, una vez más, no contempla ninguna reunión con representantes del Gobierno de España, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien considera un "aliado" y "referente internacional de la libertad". Abascal elogió a Milei por devolver a Argentina a la prosperidad. Milei viajó a España para clausurar el Madrid Economic Forum 2026, un evento que reúne a economistas, empresarios y políticos de extrema derecha. Ambos líderes han mantenido varias reuniones desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. Este es el quinto viaje de Milei a España, y no incluye encuentros con representantes del Gobierno español.

El líder de Vox, Santiago Abascal, se ha reunido este sábado con el presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha calificado como "aliado" y "referente internacional de la libertad", que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad. Milei ha viajado a España para clausurar el Madrid Economic Forum 2026, un foro de economistas, empresarios y políticos de extrema derecha.

"Siempre es un placer reunirme con mi buen amigo y aliado Milei, referente internacional de la libertad que ha devuelto a Argentina a la senda de la prosperidad y a la liga de las grandes naciones", ha escrito el líder de Vox en su cuenta de X.

Lo ha hecho en respuesta a otro mensaje del presidente argentino en la misma red social, junto a una foto de ambos en la que Milei ha aparecido vestido con un mono de trabajo de la petrolera YPF.

"El presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el diputado español y presidente de Vox, Santiago Abascal, en Madrid", indicaba su gabinete a través de una publicación con una imagen en la que ambos aparecen mirando a la cámara y con el pulgar en alto.

El presidente de Argentina y Abascal han mantenido varias reuniones desde la llegada del líder ultraderechista a la Presidencia argentina en diciembre de 2023, entre ellos un encuentro en junio de 2025, igualmente con motivo del Madrid Economic Forum, y dos en 2024, uno de ellos en Buenos Aires.

El quinto viaje de Milei a España comenzó el viernes, cuando aterrizó en la capital, y una vez más no contempla ninguna reunión con representantes del Gobierno, según la agenda difundida por la Presidencia argentina.

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