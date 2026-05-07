Yolanda Díaz le cuenta a Isma Juárez cómo está su relación con Antonio Garamendi: "Siempre hay que darse segundas oportunidades"

El reportero ha charlado unos minutos con la ministra de Trabajo en la sede de la CEOE. Juárez le ha preguntado sobre cuándo se aprobará la reducción de la jornada laboral. Descubre qué ha respondido Díaz en el vídeo principal.

Isma Juárez ha visitado la sede de la CEOE para asistir a un desayuno informativo con autónomos y emprendedores. El reportero intenta invitar a un café a Antonio Garamendi, pero el personal del acto ha pedido al reportero que se vaya a otra zona. "No nos han echado, pero nos han dicho que aquí no se puede grabar", cuenta.

El reportero ha encontrado, en la entrada de la sede a Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular, al que le ofrece también café. Isma le pregunta si le preocupan más los autónomos o los pactos en las autonomías entre PP y Vox.

"Creo que lo que realmente importa a los españoles son los autónomos", responde, "los pactos y las autonomías, gracias a Dios, dan estabilidad". Juárez le ha dicho que, si llegara su partido al Gobierno, él podría ser ministro de Economía como Carlos Cuerpo. "¿Cuántos idiomas sabe? Porque Cuerpo habla hasta en japonés", añade. "Carlos es una persona preparada, sin lugar a dudas, y con idiomas, pero yo creo que lo importante es que haya un cambio de gobierno, no las personas que vayan a estar".

Juárez también se encuentra con Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. "¿Cómo está su relación con Garamendi?", pregunta a la ministra, "¿Se van a dar una segunda oportunidad?". "Muy bien", responde ella, "siempre hay que darse segundas oportunidades".

Díaz le dice a Isma que los autónomos "son muy importantes". La ministra le pregunta al reportero si él es autónomo. "No, soy asalariado, me paga Wyoming y, además, le pido que me lo haga todo legal", responde Juárez. "Muy bien, no es falso autónomo", comenta Yolanda.

El reportero también quiere saber si se va a materializar la reducción de la jornada laboral. "Vamos a aprobar rápidamente el registro horario", contesta la ministra, "en nuestro país es hacen 2.500.000 de horas extraordinarias a la semana sin retribuir".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.