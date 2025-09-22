Cristina Gallego 'desvela' la 'religión' detrás del funeral de Charlie Kirk: "El trumpismo, solo damos hostias a la izquierda"

Cristina Gallego se convierte en una simpatizante MAGA que alucina con el funeral de Charlie Kirk y analiza los momentos más destacados de un evento que, según explica en este vídeo, "parecía la Superbowl".

Cristina 'Magallego' está 'alucinada' con el acto en honor a Charlie Kirk organizado por la Administración Trump: "Cómo va a ser malo un Gobierno que organiza funerales en estadios a reventar, con bengalas y actuaciones musicales. Si eso parecía la Superbowl". Además, asegura que "solo faltó que actuara Beyoncé, pero no la dejamos entrar por ser negra".

Bajo el lema 'Make Funeral Great Again", Cristina afirma en el vídeo sobre estas líneas que los MAGA "no tenemos viudas tristes llorando en una esquina, sino viudas fuertes saliendo al escenario y recibiendo ovaciones".

Cuando salió Erika Kirk al escenario entre aplausos, la 'simpatizante MAGA' afirma que "no se sabía si iba a recordar a su marido o a pelear contra Hulk Hogan".

En este funeral no solo se despidieron personas, también se reencontraron. Es el caso de Donald Trump y Elon Musk. Cristina admite que todo el mundo pensaba que se tirarían de los pelos, pero que al final Trump le tranquilizó diciéndole "tranquilo, Elon, que ya sabes que yo soy más de agarrar del pussy".

El acto fue para dar el adiós a Charlie Kirk, pero según la colaboradora de El Intermedio también fue para instaurar una nueva religión: "El trumpismo, la Iglesia que el pueblo americano necesita", afirma 'Magallego', que añade que en este culto "solo damos hostias a la izquierda".

Frente a los discursos de J.D. Vance, que hablaba de "renacimiento" de Kirk y Jesucristo, Cristina responde a los que piensan de Estados Unidos necesita paz, moderación o diálogo: "Lo que necesita es más Dios".

Para "echarle más religión" al acto, Cristina desvela cómo uno de los asistentes se llevó su cruz de casa y también cómo Robert Kennedy Jr. intentó convertir a Charlie Kirk en mártir: "Sabe a la edad a la que murió Cristo, pero no a la que hay que vacunar a un niño de sarampión", comenta.

Después de este evento, Cristina descubre el principal mandamiento del trumpismo: "Odiad a los enemigos como él ha odiado a los demócratas, y a los mejicanos, y a los periodistas, y a las feministas".