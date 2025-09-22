Wyoming 'pide' que dejen de hacer 'peinetas' a Netanyahu: "El genocidio no puede ser una excusa para perder los modales"

El Intermedio ha salido a la calle para pedir a la gente que explique por qué deben dejar de subir fotografías a redes sociales dedicando una 'peineta' al primer ministro israelí.

Dani Mateo pide, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, a el Gran Wyoming que pare la campaña que iniciaba la semana pasada. La misma consistía en pedir a la gente que publicara fotografías en sus redes sociales dedicándole una 'peineta' a Benjamín Netanyahu. "La gente no para de repetirlo y se lo mandan al propio Netanyahu", afirma, 'alarmado', Mateo.

El colaborador explica que la crisis está llegando a un punto que El Intermedio ha decidido salir a la calle para pedir a la gente que explique por qué no deben hacer esas peinetas. Un hombre afirma que "las personas que matan personas, también son personas". Y dice, levantando el dedo: "Por favor, no le hagáis eso a Netanyahu".

"¿A quién no le ha pasado que, sin querer, ha cometido un genocidio?", pregunta una señora, "por favor, no a las peinetas". "Eres el número uno, Netanyahu, el número uno", afirma otro chico, frente a la cámara, levantando el dedo corazón.

Otro señor comenta que se debe ser educado, incluso con los asesinos. "Así que un saludo, Netanyahu", añade, haciendo una 'peineta'. "Wyoming te voy a hacer caso y no voy a hacer esto a Netanyahu", dice otra mujer levantando su dedo corazón con muchas ganas.

"¿Alucino o están de guasa?", pregunta Wyoming. "Mira lo que estás provocando", responde Dani, "un poquito de cabeza, stop 'peinetas'". El colaborador añade que no entiende como la gente le está dedicando ese gesto al primer ministro israelí y, sobre todo, por qué lo etiquetan en sus fotografías. "Diría, de verdad, que le estáis haciendo daño en el alma si no fuera porque, realmente, no podemos asegurar que la tenga", concluye.