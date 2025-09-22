Guillermo Fesser anuncia que este martes vuelve Jimmy Kimmel: "En EEUU ir contra la primera enmienda no se entiende"

Disney ha anunciado en un comunicado que han llegado a un acuerdo con el presentador para que vuelva su programa tras la polémica generada por la suspensión del aclamado late night del canal estadounidense ABC.

Este fin de semana se ha celebrado el funeral del activista Charlie Kirk, asesinado mientras hablaba en un evento universitario en Utah. En el funeral Donald Trump dejaba claro su odio por sus oponentes políticos. Guillermo Fesser expone que la caza de brujas que se está viviendo en EEUU está llegando "a sitios insospechados".

"El viernes Trump dejó muy claro que iba a intentar ilegalizar los comentarios críticos a su gestión de Gobierno", explica el periodista. El corresponsal indica que esto, por ejemplo, explica la suspensión del programa de Jimmy Kimmel que "simplemente lo que hizo fue denunciar que el intento de los MAGA de rentabilizar a su favor la muerte de Charlie Kirk".

A pesar de ello, Fesser anuncia que este martes vuelve el late night de Kimmel. "Disney ha anunciado que ha hablado con él y ha llegado a un acuerdo", explica Guillermo. El periodista cuenta que, incluso a los MAGA, no les gusto la decisión de ABC porque "aquí lo de ir contra la primera enmienda no se entiende aunque seas muy de derechas".

"Quizá lo que haya aprendido Disney es que a los bullys no se les pueden parar los pies no dándoles concesiones", añade Fesser. El corresponsal explica que en EEUU el control de la prensa es "cada vez más grande".

El periodista cuenta que el portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, ha anunciado que todos aquellos que quieran una credencial para estar en el Pentágono o los que quieran renovarla, "van a tener que firmar un documento de diez páginas en el que se comprometen a no publicar nada que no haya sido revisado y autorizado previamente por la autoridad militar".