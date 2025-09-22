Isma Juárez pregunta a Antonio Garamendi por su jornada laboral: "¿Es de más de cuarenta horas?"

En un desayuno en el hotel Ritz organizado por la CEOE, Isma Juárez ha tenido la oportunidad de conversar con Antonio Garamendi, al que ha preguntado por la jornada laboral. Su respuesta, en este vídeo.

Isma Juárez ha estado en el hotel Ritz en un desayuno organizado por la CEOE con algunos de los mayores empresarios de España. Sin embargo, él ha llegado dos horas antes porque "a esta gente le gusta que los curritos echemos horas".

En el vídeo sobre estas líneas, el reportero de El Intermedio pregunta a Ana Botella por el café con leche del desayuno e intenta averiguar si Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal se habían saludado al coincidir en el evento.

Finalmente, el reportero de El Intermedio tenía la oportunidad de entrevistar a Antonio Garamendi, al que pregunta por su jornada laboral: "¿Es de más de cuarenta horas?".

En este sentido, Garamendi señala que "a mí me gusta que la gente trabaje de forma eficaz, no consiste en más o menos horas, sino en una palabra que se llama productividad y competitividad". "¿Y no cree que si trabajamos menos estaremos más felices?", le responde Isma.