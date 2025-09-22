Guillermo Fesser analiza el "funeral de Estado" a Charlie Kirk: "El proyecto 2025 y los MAGA ya tienen un mártir"

El periodista explica que este viernes se aprobó en el Congreso de los Estados Unidos una resolución para honrar la memoria de Kirk por 310 votos a favor, entre los que se incluyen 90 votos de congresistas demócratas.

El Estadio State Farm de Arizona acogía este domingo el funeral del activista Charlie Kirk, que fue asesinado el pasado 10 de septiembre en Utah. Al acto han acudido unas 75.000 personas, superando el aforo del estadio, y, entre ellas, se encontraba Donald Trump, así como otros importantes miembros del Gobierno, como señala Guillermo Fesser.

El corresponsal expone que, para entender lo sucedido en el funeral es necesario recordar que el pasado viernes "en el Congreso se aprobó una resolución para honrar la memoria de Charlie Kirk por 310 votos a favor". Fesser señala que votaron a favor todos los republicanos, pero, también, 90 demócratas. "Votaron por honrar a un señor que es misógino, racista y homófobo", expone.

"Estos 90 votos explican que el miedo que hay todavía en los políticos de EEUU a ir en contra de algo de la religión", añade. "Este trasfondo es el que consiguió que este domingo el proyecto 2025 y los MAGA tuvieran ya un mártir", reflexiona Fesser.

El periodista indica que esto, además, ha provocado que las ideas de extrema derecha "ya están bendecidas en este país por Dios". "Trump, que vino prometiendo venganza, ha encontrado en la muerte de Charlie Kirk una justificación para perseguir a sus oponentes políticos", señala Fesser.