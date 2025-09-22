Rocío, diagnosticada con artritis reumatoide y Crohn, sobre las listas de espera: "Me da miedo que me pueda pasar algo grave"

Las listas de espera en la sanidad pública española siguen generando preocupación y ansiedad entre los pacientes. Rocío Vicente, diagnosticada con artritis reumatoide y enfermedad de Crohn, relata cómo debe esperar hasta 2027 para una prueba crucial para su salud.

Las listas de espera en la sanidad pública en España son un problema que afecta a toda la población. Muchos pacientes sufren ansiedad e incertidumbre por no saber cuándo podrán ser atendidos.

Los más 'afortunados' que ya tienen cita para una prueba diagnóstica se sorprenden al descubrir que se les ha dado para 2027, una demora que les preocupa por sus posibles consecuencias en la salud.

Es el caso de Rocío Vicente, diagnosticada con artritis reumatoide y enfermedad de Crohn, ambas enfermedades autoinmunes. En este vídeo, Rocío explica a Andrea Ropero su situación.

"La última vez que fui a mi médico de cabecera fue el pasado 8 de septiembre", relata. El motivo de su visita fue la enfermedad de Crohn: "A raíz de la enfermedad tengo tres operaciones realizadas, me han quitado medio metro de intestino y tengo mucho dolor en la zona de la cicatriz. Me da un dolor muy agudo que me dobla".

Durante su visita, el médico de cabecera consideró necesario realizarle "una ecografía preferente en el abdomen, en las zonas blandas". Rocío es una de las 'afortunadas', pues ha conseguido cita para el próximo 3 de diciembre de 2027, dentro de "dos años y medio".

Una fecha que afronta con "mucha incertidumbre": "Me da miedo que me pueda pasar algo de gravedad y que pueda tener consecuencias graves para mi salud".