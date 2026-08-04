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Una creadora de contenido coreana revela a Isma Juárez cuál es su frase favorita de Mariano Rajoy

Isma Juárez charla con la creadora de contenido coreana Kurum, que aprendió español por su cuenta "con libros, memes y vídeos virales" como el mítico 'sa matao Paco'.

Una creadora de contenido coreana revela a Isma Juárez cuál es su frase favorita de Mariano Rajoy

'El Intermedio' recupera este reportaje de Isma Juárez donde se cita con la creadora de contenido coreana Kurum, conocida en redes sociales como 'Tomate Temato', para una nueva entrega de su sección 'Locos por España'.

La joven confiesa que se enamoró de España y también del pan con tomate, motivo por el que eligió ese nombre para sus perfiles. Además, explica que aprendió español de una forma poco habitual: "sin acudir a academia". Lo hizo de forma autodidacta, con un libro y consumiendo memes y vídeos de humor.

Al preguntarle por su expresión favorita, Kurum reconoce que le hace mucha gracia "tener una flor en el culo". Isma, por su parte, le comenta que ha visto en su TikTok un vídeo con Mariano Rajoy. "Es muy gracioso", asegura la creadora de contenido, reconociendo al colaborador cuál es su frase favorita del expresidente del Gobierno: "Los españoles son muy españoles y mucho españoles".

Sobre qué es lo que menos le gusta de España, Kurum reconoce que todavía no entiende por qué los españoles cenan tan tarde. "Normalmente, en Corea ceno a las seis", explicaba. "¡Eso aquí es la merienda!", bromeaba el reportero.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver la entrevista al completo.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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