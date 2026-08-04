Bruselas advierte que la regularización de migrantes es "una mala señal para Europa" pero la desvincula de la crisis de Ceuta

El contexto El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, celebra que la Unión Europea haya "superado la prueba" tras la crisis migratoria de Ceuta, un episodio que cree que obliga a extraer "las lecciones correctas" y acelerar la aplicación de las nuevas políticas europeas en materia de fronteras y migración.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha afirmado que la Comisión Europea no ve un "nexo directo" entre la regularización de migrantes en España y la crisis en Ceuta, aunque considera que estas medidas envían una "mala señal" a la UE. Durante una rueda de prensa en Bruselas, Brunner destacó que Europa ha "superado la prueba" tras controlar la situación en Ceuta y evitar movimientos hacia el espacio Schengen. Subrayó la importancia de aplicar el nuevo Pacto de Migración y Asilo, y reforzar la cooperación internacional para afrontar desafíos migratorios futuros.

El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha asegurado este martes que la Comisión Europea no aprecia un "nexo directo" entre la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno español y la crisis migratoria registrada la pasada semana en Ceuta, aunque ha advertido de que este tipo de medidas envían una "mala señal" al resto de la Unión Europea.

"No vemos que haya un nexo directo entre regularizaciones y los incidentes en Ceuta", ha señalado en Bruselas durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE, tras las críticas emitidas en los últimos días por parte de 22 Estados miembro contra la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

No obstante, el comisario ha reiterado las reservas de Bruselas respecto a este tipo de procesos extraordinarios y ha advertido de que, aunque la regularización es competencia de los Estados miembro y, en el caso de España, responde a la situación de personas procedentes principalmente de Latinoamérica que comparten "la misma lengua" y "la misma cultura", este tipo de medidas no constituyen "una buena señal frente al resto de Europa".

El comisario europeo celebra que la Unión Europea haya "superado la prueba" tras la crisis migratoria de Ceuta al lograr controlar la situación y evitar movimientos hacia el resto del espacio Schengen, aunque ha defendido que el episodio obliga a extraer "las lecciones correctas" y acelerar la aplicación de las nuevas políticas europeas en materia de fronteras y migración.

"De momento, está claro que Europa ha superado la prueba. Estas personas no han podido acceder al espacio Schengen y la seguridad en la frontera se ha resuelto con rapidez. Ahora la clave para la Unión Europea está en actuar unida y sacar también las conclusiones correctas de estos acontecimientos", ha sostenido el político austriaco durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE.

Brunner ha subrayado que el ministro español, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado durante el encuentro que la situación está "bajo control", que "nadie ha pasado al territorio continental de España" y que el espacio de libre circulación dentro de la Unión "no se ha visto afectado", al tiempo que ha atribuido este resultado a la cooperación entre España, Marruecos y las instituciones europeas.

El mayor contro sobre la migración ilegal "en las últimas décadas"

"Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración ilegal en las últimas décadas", ha sostenido el comisario, quien ha advertido, sin embargo, de que lo ocurrido en Ceuta demuestra que "esas imágenes dramáticas superan a las mejores estadísticas" y que, a su juicio, el episodio ha puesto a prueba la resiliencia europea y la protección de las fronteras exteriores, por lo que ha defendido reforzar la respuesta común ante este tipo de situaciones.

A partir de esa experiencia, Brunner ha defendido que la prioridad pasa por aplicar "plenamente" el nuevo Pacto de Migración y Asilo y el reglamento europeo de retornos, con procedimientos fronterizos y devoluciones "más ágiles", además de aprovechar instrumentos como el concepto de "país tercero seguro", que permite tramitar solicitudes de protección internacional fuera de la UE en determinadas condiciones.

Asimismo, ha apostado por desarrollar el plan de cinco medidas planteado por la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, que incluye reforzar la cooperación con los países de origen y tránsito, acelerar los retornos, ampliar el apoyo de Frontex en las fronteras exteriores y en terceros países, desplegar sistemas de alerta temprana frente a campañas de desinformación y movimientos coordinados y reforzar la lucha contra las redes de tráfico de migrantes.

Preguntado por la decisión de Italia de restablecer temporalmente los controles en la frontera interior con España, Brunner ha recordado que el Código de Fronteras Schengen permite este tipo de medidas de forma "excepcional" y "temporal" cuando existan riesgos para la seguridad pública, aunque ha precisado que corresponde ahora a la Comisión evaluar si cumplen los requisitos de necesidad y proporcionalidad previstos en la normativa europea.

"La situación ha evolucionado en los últimos días. Ahora sabemos que las personas han regresado a Marruecos y que no ha habido movimientos hacia el espacio Schengen. Cuando Italia adoptó esa decisión, no disponíamos todavía de esa información", ha señalado el comisario, quien ha evitado anticipar la valoración de Bruselas hasta completar ese análisis.

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