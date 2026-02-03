Dylan Ennis, del UCAM Murcia, declara su amor a España: "Mis amigos me dicen que vivimos de vacaciones todo el año"

Isma Juárez pasea por Murcia junto a Dylan Ennis, jugador de baloncesto del UCAM Murcia, que en este vídeo le explica las cosas que más le gustan de España, desde la sobremesa a los paparajotes, y se ofrece como rey mago para la próxima cabalgata.

Isma Juárez estrena sección, 'Locos por España', y lo hace junto a Dylan Ennis, jugador de baloncesto de UCAM Murcia, que se declara un enamorado de nuestro país: "Mis amigos ven mi Instagram y me dicen que vivimos de vacaciones todo el año".

En este sentido, señala que en otros países la gente "dedica mucho tiempo y esfuerzo al trabajo y se olvidan de disfrutar de la vida", mientras que aquí "tenéis un equilibrio".

Una de las cosas que más le gustan de nuestro país es cuando va a los restaurantes y ve que las personas "no miran los móviles", sino que están "disfrutando los unos de los otros". "Eso se llama sobremesa", le comenta Isma.

"Soy súper español, solo me falta aprender el idioma", afirma el jugador de baloncesto, que explica que el motivo por el que, a pesar de llevar seis años viviendo en España, todavía no habla el idioma es que "en Murcia todo el mundo habla muy rápido y cuando me ven en persona se ponen nerviosos y hablan todavía más rápido".

Isma pasea por Murcia junto a Dylan, que le explica que ha visto la cabalgata de los Reyes Magos y espera que algún día, "no sé si el año que viene o el siguiente", le conviertan en uno de los reyes: "Quiero formar parte de esa tradición", afirma Dylan, que incluso lo haría gratis "por la ciudad".

Dylan también recuerda que cuando le dijeron a él y a su mujer que sus hijos estarían en el colegio hasta las 17:00 de la tarde, no le gustó, así que los recogían a las 15:00, pero "todo estaba cerrado por la siesta", otra de las costumbres que le encantan. Ahora, asegura que recoger a los niños a las 17:00 "es perfecto".

Dylan está tan integrado en Murcia que afirma que su comida favorita en España es el paparajote. De hecho, Isma le comenta que si se presentara a alcalde "tendrías opciones". "¡Yo también lo creo!", afirma el jugador del UCAM, que se atreve con alguna palabra en 'murciano' como "acho pijo".

