Fariba Ehsan, activista iraní: "Tuve que elegir entre mi hija o salir de Irán, porque su padre no me daba permiso"

La activista iraní relata en esta entrevista recuperada de El Intermedio cómo la legislación del régimen de los ayatolás la obligó a abandonar el país sin su hija y denuncia que las mujeres siguen teniendo "la mitad de derechos que los hombres".

El Intermedio recupera la entrevista de Andrea Ropero a Fariba Ehsan, reconocida activista y presidenta de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos en España. En ella, denuncia la discriminación que sufren las mujeres en Irán y reflexiona sobre cómo los últimos conflictos han frenado el movimiento en defensa de los derechos humanos dentro del país.

Ehsan explica que la constitución impuesta tras la llegada al poder del régimen de los ayatolás en 1979 es "especialmente discriminatoria hacia las mujeres". "La vida de una mujer vale la mitad que la de un hombre", sostiene.

La activista pone como ejemplo el derecho de familia. En caso de divorcio, las mujeres pueden perder la custodia de sus hijos, una situación que ella misma llegó a vivir. "Tuve que elegir entre quedarme en Irán con mi hija o salir del país y dejarla allí porque su padre no me daba permiso", recuerda. Finalmente abandonó Irán y "luchó" hasta conseguir reunirse con ella.

Aunque lleva 30 años viviendo en España, Ehsan reconoce que sigue soñando con regresar algún día a su país. La tierra donde naces "es como tu madre", reflexiona: "Pero también me siento una española más porque aquí también tengo ese sentimiento".

Puedes volver a ver toda la entrevista al completo en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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