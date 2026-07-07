"¡Es que además vas con chanclas!": un chico alucina a la reportera de El Intermedio con sus acrobacias con un balón

Cantantes, imitadores, personas hiperflexibles y hasta un chico que suma muy rápido. Estos y otros sorprendentes talentos se reunían en una entrega de 'Street Talent' que ahora recupera El Intermedio.

El Intermedio volvía a salir a la calle en su 'Street Talent' en busca de las habilidades más sorprendentes de los españoles.

De este modo encontraban un joven que era capaz de hacer sumas complejas en apenas segundos. Aseguraba que también podía restar, aunque reconocía que no era lo suyo: "Yo siempre positivo". Una habilidad que, señalaba, le sirvió en su trabajo en una tienda de ropa, donde "daba muy bien el cambio".

Otra chica destaca su don para imitar acentos, como el argentino... o el mexicano: "La neta es que yo creo que México se va a llevar el Mundial. Venimos con todo güey, le metimos huevos, y la verdad es que nos vamos a llevar el Mundial", afirmaba.

Un joven brasileño alucinaba a la reportera de El Intermedio con su maestría para hacer acrobacias con el balón. "¡Es que además vas con chanclas!", comentaba la reportera.

Una chica imitaba voces de niños y otro se mostraba hiperflexible: "Desde pequeño siempre he sido de goma", explicaba. Por último, no podía faltar alguien que cantara. En este caso es Juanmi Serrano, que acababa de estrenar canción: "Estoy muy contento, así que si la queréis escuchar, la escucháis".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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