Guillermo Fesser, sobre Trump: "Sus locuras nos han enseñado la cantidad de cobardes que habitan este planeta"

El periodista conectaba con El Intermedio para hablar sobre la tregua establecida por el presidente de Estados Unidos con Irán. Una tregua frágil que, como exponía, "no ha convencido a nadie".

El Intermedio conectaba con el corresponsal Guillermo Fesser para analizar las últimas noticias en torno a la tregua que había establecido Trump con Irán. El corresponsal era muy claro, señalando que el presidente de Estados Unidos "no ha convencido a nadie".

"Otra cosa es que se atrevan a decirlo en público", puntualizaba. El periodista señalaba que las locuras del presidente estadounidense habían conseguido mostrar "la cantidad de cobardes por metro cuadrado que habitan este planeta". "El lenguaje vulgar de matón de barrio del ultimátum solo puede tener una explicación y es la de que, como no consigue el Nobel de la Paz, pues está intentando conseguir el Nobel de Literatura", ironizaba.

Fesser exponía que EEUU estaba peor que al inicio de la guerra con Irán, algo que incluso señalaban los MAGA, seguidores de Trump. "Nadie se fía de la palabra de Donald Trump, por tanto, tampoco de la de Estados Unidos", indicaba.

Diez puntos del alto al fuego

El periodista señalaba que Trump había pospuesto ese ultimátum a Irán hasta en seis ocasiones, y, en su opinión, ese ultimátum, en realidad, era para él ya que "el régimen de Irán está más fuerte, está más radicalizado que nunca y era imposible pensar en una escalada militar de Estados Unidos y de Israel sin atacar objetivos civiles".

El corresponsal indicaba, además, que los diez puntos del alto al fuego "son mucho peor que la negociación que había en Ginebra antes de la guerra y están lejísimos de los 15 puntos que había propuesto Donald Trump". Para Fesser, "el estrecho de Ormuz, desde luego, ha sido el error más grave y difícil de tapar por la propaganda de Fox News en EEUU porque toca el bolsillo". El periodista exponía que el galón de gasolina ya había llegado a los cuatro dólares, "una barbaridad para este país".

"Los granjeros están asfixiados, las compañías aéreas han dicho que suspenden vuelos porque no hay combustible, y los precios del avión, están por las nubes", contaba. "Y Trump pide un aumento de 500 mil millones de dólares para el ejército, lo que significa robarle a cada familia de los Estados Unidos 3.760 dólares al año que podría utilizar en educación, en infraestructura o en seguros médicos", añadía.

'Big money will be made'

Así, con el objetivo de tapar su error, el corresponsal indicaba que Trump "está aceptando, aunque dice que no, condiciones de alto el fuego inaceptables hace algunas semanas, entre ellas el control, como digo, del estrecho de Ormuz", anunciando el control del ese paso a medias con Irán. "Van a cobrar un peaje conjuntamente y, según él 'Big money will be made'", es decir, que van a ganar muchísima pasta". "Este señor sigue viendo la guerra como una inversión", concluía.

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