La última polémica de Infantino: las ciudades de EEUU que acogieron el Mundial denuncian que la FIFA les debe dinero

Los detalles Según publica 'The Athletic', la FIFA prometió pagar a las ciudades anfitrionas para destinar el dinero a proyectos sociales, tal y como hizo en el Mundial de Clubes de 2025.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, enfrenta una nueva polémica tras el intento fallido de privatizar el Mundial. Varias ciudades estadounidenses que acogieron la última competición reclaman millones de dólares prometidos por la FIFA, según una investigación de 'The Athletic'. Infantino había anunciado un millón de dólares para cada ciudad anfitriona del Mundial de Clubes 2025 en EE.UU., pero este compromiso no se ha cumplido para el Mundial 2026. Las ciudades afectadas incluyen Seattle, Los Ángeles y Nueva York, entre otras. La posición de Infantino está en riesgo, especialmente tras intentar vender parte del Mundial a una sociedad privada, lo que ha generado rechazo en varias confederaciones, incluida la UEFA.

Una nueva polémica asedia a Gianni Infantino. Después de su estrepitoso fracaso al intentar privatizar el Mundial, varias ciudades estadounidenses que acogieron la última competición reclaman a la FIFA millones de dólares que supuestamente les prometieron y que aún no habrían sido pagados.

Según una investigación de 'The Athletic' (perteneciente a 'The New York Times'), que cita a cuatro ejecutivos de los comités de las ciudades anfitrionas estadounidenses, altos directivos de la FIFA prometieron verbalmente que se pagaría a cada ciudad, igual que se hizo en el Mundial de Clubes de 2025.

Para aquella competición, también celebrada en Estados Unidos, el presidente de la FIFA anunció el pago de un millón de dólares a cada una de las ciudades en las que se celebraría el torneo como "legado" para construir minicampos y apoyar "proyectos sociales".

"Nos tomamos muy en serio nuestra labor social, por eso estamos en proceso de construir la Fundación FIFA Estados Unidos. En el marco del legado del Mundial de Clubes FIFA en Estados Unidos, vamos a contribuir con un millón de dólares a cada una de las ciudades que albergarán partidos, a fin de respaldar proyectos sociales en el ámbito local", expuso Infantino.

De cara a la celebración del Mundial de Fútbol 2026 (celebrado entre EEUU, Canadá y México), las ciudades estadounidenses preguntaron si recibirían la misma cantidad y, según han declarado a 'The Athletic' cuatro ejecutivos que permanecen en el anonimato, la directiva de la FIFA respondió afirmativamente. Además, lo habrían repetido en diversas reuniones. Eso sí, nunca se llegó a hacer ninguna declaración pública al respecto.

Más de dos semanas después del fin de la competición que acabó con la victoria de España, la FIFA no ha pagado ni se ha pronunciado al respecto, mientras los comités anfitriones terminan sus informes financieros.

Las ciudades afectadas serían Seattle, el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Nueva York/Nueva Jersey, Miami y Boston.

El puesto de Infantino, en el aire

Se trata de un nuevo frente para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ya ha quedado en entredicho tras intentar vender parte del Mundial a una sociedad privada liderada por él mismo.

Concretamente, planteó crear una entidad comercial con un capital de 20.000 millones de dólares para gestionar la Copa del Mundo y vender participaciones a entidades privadas, principalmente del sector financiero, como la de Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump.

Casi todas las confederaciones rechazaron la idea, incluida la UEFA, que ha llegado a amenazar con abandonar la FIFA. Tral ha sido el descalabro, que Infantino corre peligro como presidente de la FIFA, lo que habría hecho que buscase la ayuda de de su amigo Donald Trump.

Según 'The New York Post', Infantino solicitó hablar con el secretario de Estado, Marco Rubio, para proteger su puesto de trabajo y "buscar aliados importantes que lo apoyen públicamente".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido