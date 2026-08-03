Isma Juárez descubre a Carmen, la nueva reina del 'Street Fighter': "No sabía yo qué era eso"

El reportero asistía a la Madrid In Game, un evento en el que gente de la tercera edad y chicos y chicas de la generación Z jugaban videojuegos para demostrar que sus mundos no están tan lejos.

El Intermedio recupera la visita que Isma Juárez hizo a Madrid in Game, un evento en el que estudiantes de la generación Z y personas de la tercera edad compartieron un rato jugando a videojuegos. Uno de los monitores contaba a Isma que buscaban integran a los chicos más jóvenes con personas de la tercera edad "para demostrar que, efectivamente, no son mundos tan lejanos".

El reportero charlaba con Carmen, una mujer que, tal y como habían adelantado a Isma, es "una máquina". "Me han dicho que tú miras a El Xokas a los ojos", añadía. La señora estaba jugando a un videojuego de tocar la batería junto a Cati, una de sus compañeras del centro de día.

Carmen no dudaba en señalar a su compañera como más buena jugadora. "Yo no", respondía. "Le está metiendo unos porrazos a la máquina...", comentaba Isma. Las señoras indicaban que ella en el centro no jugaban, sino que hacían manualidades. "¿Después de hoy crees que puedes hacer una carrera?", planteaba Isma. "No, porque los oídos me retumban", confesaba Cati. "Ibai, no llames a Cati", comentaba Juárez.

El reportero se trasladaba a otra zona en la que José Luis jugaba a un videojuego de tenis. "Es mejor que yo" comentaba un chico, "es increíble, mete más que yo en mi primer intento". El señor conseguía quedar segundo. "Se lo dedico a tu novia", respondía, señalando al joven.

Juárez charlaba después con tres chicos, que contaban, sorprendidos, que muchos eran "muy buenos". "Son El Rubius, El Xokas e IlloJuan juntos", comentaba Isma. "Algunos sí", responde un chico. El reportero se animaba a competir con Mauricio a 'Street Fighter'.

El señor le daba una paliza al reportero. "¿Cómo has aprendido a jugar tan bien?", se lamentaba Isma, "¿Qué es esto? No me he dejado". Carmen se enfrentaba, después, a Mauricio. "Tengo que ganar yo, tengo que repartirlo con los chicos", le decía la señora.

La mujer conseguía imponerse y era jaleada por todos los chavales que habían sido testigos de la partida. "Eres la nueva reina del 'Street Fighter'", la rebautizaba el reportero. Juárez le proponía, entonces, convertirse en la reina del TikTok y grabarse bailando 'La Macarena'.

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