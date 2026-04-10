La creadora de contenido 'Tomate Temato' se somete al test de españolidad de Isma Juárez: "Quiero sobrevivir aquí..."

En una nueva entrega de 'Locos por España' de El Intermedio, Isma Juárez pone a prueba a una joven surcoreana para descubrir si ya es más española que él.

Isma Juárezvuelve a salir a la calle para comprobar hasta qué punto algunos extranjeros conocen mejor España que muchos españoles. En esta ocasión, se ha citado en la Plaza Mayor de Madrid con Kurum, una joven surcoreana conocida en redes como 'Tomate Temato'.

Como buena amante de nuestro país, Kurum asegura sentirse fascinada por las costumbres españolas, así que Isma decide someterla a un pequeño 'test de españolidad'.

La primera pregunta parece sencilla: "¿Cómo se llama el presidente del Gobierno? ¿Pedro el Grande, Pedro el Guapo o Pedro Sánchez?". Kurum no duda ni un segundo y acierta a la primera, dejando claro que domina la actualidad política.

La segunda cuestión gira en torno a uno de los grandes pilares de nuestra cultura: la sobremesa. "¿Cuánto dura? ¿Cinco minutos, hasta que alguien dice 'pues yo creo que ya podríamos cenar' o no existe?". Kurum vuelve a acertar y demuestra que entiende perfectamente que en España las sobremesas "son sagradas", especialmente si "has pillado terraza".

Para rematar, Isma le lanza una tercera pregunta con premio incluido: "¿Cómo se llama la fiesta en la que un montón de gente sale a la calle para hacerse una guerra de tomates? ¿La tomatada, la tontamate o la tomatina?".

En el vídeo sobre estas líneas puedes comprobar si Kurum completa el pleno y se lleva como recompensa un souvenir de la Plaza Mayor.

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