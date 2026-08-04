Una mujer de barrio rico que cobra más de 5.000 euros al mes: "Me paso tres o cuatro meses al año viajando"

¿Es la felicidad directamente proporcional a los ceros de la cuenta corriente? Thais Villas se desplazó a un barrio rico y uno obrero para comprobarlo en este vídeo de El Intermedio.

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para saber si la felicidad es directamente proporcional a los ceros de la cuenta corriente. En este vídeo, una mujer de barrio rico confesó que era "sumamente feliz" porque ganaba mucho más que 100.000 euros al año. En concreto, la mujer confesó que cobraba más de 5.000 euros al mes, lo que le permitía viajar por el mundo.

La mujer confesó a la reportera que, incluso, cobrando menos le costaría "renunciar a viajar". "He tenido el privilegio de tomar cruceros que dan la vuelta al mundo porque me paso tres o cuatro meses al año viajando en alta mar", se sinceró la vecina de barrio rico en este vídeo, donde otra mujer de barrio obrero confesó que, por su parte, necesitaría 3.000 euros para ser feliz cubriendo sus necesidades y pudiendo viajar: "Yo no puedo viajar, no me puedo ir de vacaciones, llevo cinco años sin irme".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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