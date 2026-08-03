El campeón mundial ajedrez relámpago de nueve años que aprendió a jugar porque se aburría en verano: "Dije 'esto es lo mío"

En este programa recuperado de 'El Intermedio', Thais Villas entrevistó a Marc Barceló, el niño que con solo nueve años ya se proclamó campeón del mundo de ajedrez relámpago.

Con solo nueve años, Marc Barceló ya puede presumir de ser campeón del mundo de ajedrez relámpago. Un logro extraordinario que protagonizó este momentazo en 'El Intermedio'.

Durante su conversación con Thais Villas, el joven ajedrecista explicó que su historia con el tablero comenzó hace apenas dos años y medio gracias a su padre. "Un verano me aburría y mi padre no quería que estuviese todo el verano encerrado, así que me enseñó a jugar", recordó.

Tras ganar su primer trofeo con solo siete años, tuvo claro que había encontrado su pasión. "Dije 'esto es lo mío' cuando, al cabo de unos dos meses, fue el Campeonato de Cataluña de Rápidas y quedé segundo", desveló ante Thais.

Desde entonces, el ajedrez pasó a ser parte de su día a día. El pequeño calcula que ya ha disputado alrededor de 100.000 partidas y actualmente entrena con cuatro profesores distintos, a los que asegura haber conseguido derrotar. "He ganado a todos", afirmó entre risas.

A pesar de su juventud, Marc también habló de cómo afronta las derrotas. "Intento no mostrar mis emociones delante del rival", explicó. Aunque reconoció que, una vez termina la partida, sí se permite desahogarse.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

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