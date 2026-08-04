Cristina Gallego desvela que Mark Rutte es "el líder indiscutible de la Alianza Oficial de Pelotas de Trump"

La colaboradora pedía al presidente de Estados Unidos que no abandonara la OTAN debido a que iba a romper el corazón a su secretario general, alguien que le quiere "más que sus hijos y, por supuesto, Melania".

Cristina Gallego decidía mandar a Donald Trump un mensaje en El Intermedio. Le pedía que no abandonara la OTAN. Como señalaba la colaboradora, ya que eso, más allá de acabar con un modelo de "relaciones internacionales que hemos establecido entre todas las naciones hermanas después de la Segunda Guerra Mundial", iba a romperle el corazón a su secretario general, Mark Rutte.

"Te quiere más que tus votantes, tus hijos y, por supuesto, mucho más que Melania", exponía Gallego. La colaboradora afirmaba que Rutte, además de presidir la OTAN, es "el líder indiscutible de la Alianza Oficial de Pelotas de Trump" o "Pelotrump", un grupo "formado por las personas que adoran a Trump sobre todas las cosas, es decir, Rutte, el señor que se disfrazó de búfalo para asaltar el Capitolio y, por supuesto, el propio Donald Trump".

"Rutte quiere tanto a Trump que, donde todo el mundo ve una amenaza de genocidio él prefiere aplaudir", explicaba. Por ejemplo, al ser preguntado sobre la amenazada de Trump de destruir la civilización iraní, el secretario general de la OTAN decidía no comentar esas palabras y expresar su apoyo al presidente.

Para la colaboradora, era normal que Rutte apoyara a Trump ya que este considera que el presidente estadounidense "protege al mundo como si fuera todos los vengadores en uno". En esa misma entrevista para la CNN, Rutte exponía que el mundo era más seguro tras la guerra de Irán. "A no ser que seas iraní, gazatí, libanés, ucraniano, venezolano, cubano o una persona con un 'pussy' agarrable", puntualizaba Gallego.

"Para los Pelotrump, Donald Trump está muy lejos de ser un loco belicista, es un hombre de paz", señala la colaboradora, algo que no dudó en decirle al propio presidente de EEUU. "Creo que lo dice porque se lo está imaginando, llevándole en brazos a la suite del hotel", afirmaba Cristina. Por todo ello, pedía al presidente de EEUU no abandonar a Rutte ya que, para él, "significas para él lo mismo que el petróleo para ti, haría cualquier locura por tenerte".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de El Intermedio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido