Bustinduy abre la puerta a ceder ante Junts por la prórroga de los alquileres: "Lo vamos a volver a llevar y lo vamos a ganar"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha charlado con Wyoming sobre la caída del decreto que pretendía prorrogar los contratos de alquiler. "Es injustificable lo que hicieron ayer". Votar para echar a 3 millones de personas a la calle no puede ser", ha denunciado.

En una reciente entrevista en El Intermedio, el ministro Pablo Bustinduy expresó su frustración por la falta de apoyo del Congreso a la prórroga de los alquileres en España, tras el rechazo del decreto. Bustinduy está decidido a reintroducir la medida, convencido de su aprobación futura, y destacó la desconexión entre ciertos sectores políticos y la realidad de las familias españolas. Subrayó que el 75% de la población apoya la prórroga, incluyendo votantes de PP y Vox. Bustinduy está dispuesto a negociar con Junts, pero sin mejoras fiscales para propietarios. También criticó la falta de apoyo del PSOE y reafirmó su compromiso de luchar por los inquilinos hasta el final de la legislatura.

Este miércoles ha acudido a El Intermedio uno de los protagonistas de la pasada jornada, de una en la que el Congreso no apoyó suficientemente el problema de la vivienda en España y dejó caer el decreto de la prórroga de los alquileres. Porque el Wyoming ha entrevistado al ministro Pablo Bustinduy.

"La primera pregunta es obligada", ha arrancado el presentador de El Intermedio la entrevista. "¿Se ha recuperado ya del disgusto de ayer? Porque hubo sesión de peli, mantita y helado". "Desde el primer segundo después de la votación, estoy dándole vueltas a cómo conseguir llevarlo otra vez y que salga adelante", ha contestado Bustinduy.

Porque, tal y como ha explicado, el ministro está "convencido" de que van a conseguir la aprobación de la prórroga de los alquileres porque "es injustificable lo que hicieron ayer". Votar para echar a 3 millones de personas a la calle no puede ser", ha denunciado. Por lo que no ha dudado en adelantar: "Lo vamos a volver a llevar y lo vamos a ganar".

"¿Cómo, metiéndose un as en la manga?", ha apuntillado Wyoming y Bustinduy ha asegurado que lo conseguirán "gracias a la presión social". "Creo que ayer se manifestó una desconexión radical entre una parte de la clase política, de la derecha y de la ultraderecha, y la situación que viven millones de familias en España" independientemente de su ideología y comunidad. Porque para el ministro es una crisis nacional; "su principal problema, el número uno, es la crisis de vivienda".

Según ha explicado Bustinduy, muy enfadado con la falta de voluntad política para solucionar la crisis de la vivienda en España, el 75% de la población española está de acuerdo con la prórroga de los alquileres. Incluidos 2/3 de los votantes del PP y 2/3 de los votantes de Vox "a los que también les van a subir los alquileres de un 50% a 160%, a los que también amenazan con echar de sus casas".

¿Transigir con Junts para convencerles?

Hay que recordar que el voto negativo de Junts ayudó a la caída de la prórroga de los alquileres. Preguntado por si estaría dispuesto a transigir con Junts a cambio de su apoyo en una nueva votación, Bustinduy ha querido aclarar lo siguiente: que "las cosas que ha dicho Junts públicamente sobre el decreto, la mayor parte son acotaciones técnicas, modificaciones que pueden ser asumibles". Por lo que asegura que habrá que negociar y que "siempre que se negocia, pues habrá que ceder algo".

Pero, como en todo, el ministro ha dejado claro que en la negociación hay una línea roja: no habrá mejoras fiscales para los propietarios. "Estoy radicalmente en contra de ese modelo porque no ha funcionado y porque la renta de los propietarios en España ya es el doble que la de los inquilinos", ha defendido para pedir que se proteja más a los inquilinos.

Lo que sí puede negociar es que "si con el contexto de la prórroga y con los precios tope que no pueden subir más, se incluye un incentivo fiscal para quien baje los precios". Porque si esta es la condición para proteger a 3 millones de personas, "lo podemos hablar".

La ausencia del PSOE

Sobre las críticas de Sumar al PSOE, asegurando que no han ayudado a dar a conocer y a conseguir los apoyos necesarios para la prórroga, Pablo Bustinduy se ha mostrado igual de duro y claro. "Todo el mundo sabe y todo el mundo lo ha visto". Ha asegurado que llevan "muchísimo tiempo peleando por este decreto" y que lo que realmente le preocupa es la "muchísima gente a la que le ha vencido el contrato antes de que se aprobara y que no pudo disfrutar de la prórroga".

Aunque no esconde los "choques" o "visiones diferentes" que tiene sobre el problema del acceso a la vivienda con la mismísima ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. "En vivienda, evidentemente, hay que ser mucho más ambiciosos. Lo hemos dicho desde el principio y la prórroga es una medida importante porque afecta a muchísima gente".

"No podemos acabar esta entrevista sin preguntárselo: ¿será usted el candidato de una posible coalición de izquierdas?", le ha preguntado Wayoming antes de cerrar la entrevista, a lo que Bustinduy ha respondido con un: "No, no, yo. No es lo que creo que debo hacer ni lo que quiero hacer. Yo voy a pelear hasta el último día de la legislatura para conseguir todo lo que pueda para mejorar la vida de la gente trabajadora".

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