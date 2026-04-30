Sandra Sabatés, sobre los fallos de protocolo de Trump en la visita de Carlos III: "¿Debe ser un maleducado siempre que se pueda?"

El Intermedio reúne a un 'comité' de expertos en protocolo para analizar el encuentro entre el presidente de Estados Unidos y el rey de Inglaterra. Descubre su valoración en el vídeo principal.

El rey Carlos III visitaba a Donald Trump este martes en la Casa Blanca junto a esposa, la reina Camila. Desde El Intermedio han decidido analizar el encuentro en 'Te callas la boca, Donald Trump'. Los encargados de analizar la visita del monarca son El Gran Wyoming, Sandra Sabatés, Dani Mateo y Thais Villas.

Uno de los momentos más comentados fue protagonizado por el presidente estadounidense, que apartó a la reina Camila para saludar a su gabinete y, a la vez, dejando "la mano colgando", como señala Sabatés, "a Carlos III". "¿Establece el protocolo estadounidense que debe ser un maleducado siempre que se pueda?", pregunta la presentadora.

"Exactamente, usted lo ha dicho", responde Dani, "Donald Trump puede empujar siempre a quien desee en una ceremonia, incluso plantearle si se está poniendo delante en una foto". Sandra cuenta que el que se quedó "con la mano colgado" después fue el mismo Trump, cuando Melania, su mujer, le soltó la mano.

"La primera dama mantuvo la compostura, pero algunos han leído un gesto de incomodidad en su rostro", comenta. "Sin ser un experto, lo que me parece una falta de respeto, en realidad, a toda la etiqueta, es que Carlos III haya decidido ir con la camiseta del Compostela cuando todo el mundo sabe que a un acto así hay que ir con la del Dépor", afirma Wyoming.

Thais expone que, desde el punto de vista protocolario, "el comportamiento de Melania es de diez, pero desde el punto de vista humano, el comportamiento de Trump es de 016". Sabatés le da la razón a Villas, sobre todo después de ver que el presidente de EEUU decidió posar su mano sobre el trasero de su mujer mientras atravesaban la alfombra roja junto a los reyes de Inglaterra. "Sin duda, de los mayores fallos de protocolo que puede cometerse en una visita real", indica Mateo, "lo correcto habría sido no dejar de lado al monarca y agarrarle a él también el culo".

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