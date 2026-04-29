La 'señora bien' denuncia el ataque a Vito Quiles: "Las amigas de Begoña Gómez no son más que sicarias narcoterroristas"

Cristina Gallego se convierte en la colaboradora más conservadora de El Intermedio para comentar la última polémica protagonizada por el agitador ultra.

Begoña Gómez va a denunciar a Vito Quiles después de que el agitador ultra la haya acosado mientras estaba en el interior de una cafetería con unas amigas. "Ya estamos manipulando la información y censurando a todo aquel que no piense como el gobierno comunista, chavista y, ahora, feminazi violeto", interrumpe 'Piluchi, la señora bien'.

"¿A qué viene ahora?", pregunta el Gran Wyoming, "¿a recoger firmas para que le den el premio Pulitzer a Vito Quiles por sus reportajes?". "El tiempo hará justicia", responde la 'colaboradora ultra', y es que 'Piluchi' visita el programa para denunciar el ataque que ha sufrido Quiles "por parte del ejército de terroristas socialistas violentas, también conocidas como 'charos'".

"Pobre Vito", se lamenta la 'señora bien', "se ha tenido que escapar a cuatro patas de esa jauría de violentas y torturadoras del régimen socialista". "Ni en Corea del Norte ni en Rusia tratan así a los informadores", añade, "es que Vito Quiles no solo es periodista, es un auténtico corresponsal de guerra".

Wyoming aclara que el agitador ultra "se ha permitido abordar dentro de un restaurante a la mujer del presidente del Gobierno y luego ha tratado de impedir que saliera del local y se ha puesto a perseguirla". "Que las amigas intentaran ayudarla, en ese contexto, es normal", añade.

"Ese chico solo está haciendo periodismo armado únicamente con un micrófono y hoy se ha tenido que ver las caras con esas fieras comunistas seguramente adiestradas en el ejército soviético", responde 'Piluchi'.

La colaboradora más conservadora de El Intermedio añade: "Menos mal que Vito Quiles les planta cara para destapar una nueva verdad: que las amigas de Begoña Gómez no son más que sicarias narcoterroristas, seguramente pagadas por Venezuela".

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