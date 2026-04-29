Wyoming critica a PP, Vox y Junts por derogar el decreto de los alquileres: "Han defendido los intereses de la gente de la calle Serrano"

Wyoming critica la derogación del decreto de los alquileres: "Hay días en los que uno no comprende bien para qué sirve esto de la política, como cuando se tumba una ley que beneficia a gran parte de los ciudadanos".

El decreto de prórroga de los alquileres que aprobó el Gobierno hace un mes ha caído este martes en el Congreso de los Diputados, donde tendría que haber sido convalidado y, finalmente, no saldrá adelante. PP, Vox y Junts, sumados a la abstención del PNV, han rechazado la norma que aliviaría una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Esta negativa tiene muchas e importantes implicaciones: decae la posibilidad de prorrogar los contratos que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027 y, además, el tope del 2% a la subida de los alquileres.

"Queda ahora por ver qué va a ocurrir con los inquilinos que han solicitado esta prórroga mientras el decreto ha estado en vigor", explica Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, donde El Gran Wyoming critica que "hay días en los que uno no comprende bien para qué sirve esto de la política, como cuando se tumba una ley que beneficia a gran parte de los ciudadanos".

Y es que el presentador de El Intermedio lamenta que "parece que PP, Vox, Juntas y el PNV, que se ha quitado de en medio, han decidido defender los intereses de la gente, pero de la gente de la calle Serrano".

Por otro lado, Carlos Hernández Quero, de Vox, ha criticado en el Congreso que es culpa de las "ideas de Rufián, Belarra y este Gobierno" que a su hermana y a sus amigos les puedan subir un 30% el alquiler. El Gran Wyoming responde tajante al político de Vox: "Si a su hermana le suben un 30% el alquiler la culpa es de los partidos que han decidido que esto no se pueda impedir por decreto, por ejemplo, su partido".

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