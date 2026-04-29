Thais Villas alucina con la confesión de Rafael Hernando: "Son las cosas de la derecha, están ustedes criados con solomillo"

La reportera vuelve a la Carrera de San Jerónimo para hablar con los diputados del Congreso sobre sus sueños. Descubre sus respuestas en el vídeo principal.

Thais Villas se ha desplazado hasta el Congreso de los Diputados para charlar con sus señorías sobre sus sueños. El primero que se enfrenta a las preguntas de la reportera es Arcadi España, el nuevo ministro de Hacienda.

"¿Sueña mucho usted por las noches?", pregunta Thais. "Los sueños están para cumplirse y uno de esos sueños es que me hicieras una entrevista", afirma el ministro. "Ay, madre mía, qué alegría más grande", responde Villas.

La reportera le pregunta a España cuál es el último sueño que recuerda. "Es que nadie estaba insultando en el Congreso de los Diputados y estuve soñando que todo el mundo era educado", responde, "la verdad es que la realidad me puso en el sitio".

El siguiente que 'confiesa' sus sueños a Thais es Rafael Hernando, que le cuenta que "sueña bastante poco". "Caigo rendido", añade. El diputado popular comenta que no se levanta ni para ir al servicio. "A pesar de mi edad", afirma, "y con la próstata y la vejiga que tiene cada uno". "Usted es un jefazo", responde Thais, "son las cosas de la derecha, están ustedes criados con solomillo y esto, cuando uno se hace mayor, se nota".

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