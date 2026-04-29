El mensaje de Urtasun a las personas que hubiesen solicitado la prórroga del alquiler tras la derrota del decreto: "Tienen derecho a ella"

Los detalles El ministro de Cultura ha recordado que el hecho de que un decreto decaiga no anula los efectos jurídicos "que ha producido mientras ha estado en vigor".

Ernest Urtasun ha enviado un mensaje de tranquilidad a quienes solicitaron la prórroga del alquiler tras la caída del decreto. El ministro de Cultura ha afirmado que estas personas seguirán beneficiándose de la prórroga, ya que los efectos jurídicos del decreto permanecen vigentes aunque este haya decaído. Urtasun ha reiterado que quienes solicitaron la prórroga tienen derecho a ella y ha respondido a las críticas de "fracaso", destacando que el decreto ayudó a miles de personas durante más de 30 días. Además, ha asegurado que continuarán dialogando con los grupos parlamentarios para avanzar y proteger a más de tres millones de personas, insistiendo en su compromiso a pesar de las críticas de la derecha.

Ernest Urtasun ha mandado un mensaje tranquilizador a todas aquellas personas que ya hubiesen solicitado la prórroga del alquiler tras caer el decreto.

El ministro de Cultura ha asegurado que van a poder seguir beneficándose de la prórroga pese a lo sucedido. "Ese derecho prevalece", ha indicado, recordando que cuando un decreto decae deja de entrar en vigor, pero eso no anula los efectos jurídicos "que ha producido mientras ha estado en vigor".

Por tanto, ha reiterado que todas aquellas personas que la solicitaron en su momento, "tienen derecho a ella".

Un momento que ha aprovechado para responder a quienes hablan de "fracaso" al refereirse a este decreto, señalando que ha estado en vigor más de 30 días, pudiendo ayudar a "miles de personas".

Ahora, ha asegurado que seguirán dialogando con los grupos parlamentarios para lograr sacarlo adelante, insistiendo en que no pueden dejar en la estacada "a más de tres millones de personas".

"Las derechas golpearon a las familias trabajadoras, pero vamos a persistir en nuestro empeño", ha recalcado.

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