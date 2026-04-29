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Entrevista en Al Rojo Vivo

El mensaje de Urtasun a las personas que hubiesen solicitado la prórroga del alquiler tras la derrota del decreto: "Tienen derecho a ella"

Los detalles El ministro de Cultura ha recordado que el hecho de que un decreto decaiga no anula los efectos jurídicos "que ha producido mientras ha estado en vigor".

El mensaje de Urtasun a las personas que hubiesen solicitado la prórroga del alquiler tras la derrota del decreto: "Tienen derecho a ella"
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Ernest Urtasun ha mandado un mensaje tranquilizador a todas aquellas personas que ya hubiesen solicitado la prórroga del alquiler tras caer el decreto.

El ministro de Cultura ha asegurado que van a poder seguir beneficándose de la prórroga pese a lo sucedido. "Ese derecho prevalece", ha indicado, recordando que cuando un decreto decae deja de entrar en vigor, pero eso no anula los efectos jurídicos "que ha producido mientras ha estado en vigor".

Por tanto, ha reiterado que todas aquellas personas que la solicitaron en su momento, "tienen derecho a ella".

Un momento que ha aprovechado para responder a quienes hablan de "fracaso" al refereirse a este decreto, señalando que ha estado en vigor más de 30 días, pudiendo ayudar a "miles de personas".

Ahora, ha asegurado que seguirán dialogando con los grupos parlamentarios para lograr sacarlo adelante, insistiendo en que no pueden dejar en la estacada "a más de tres millones de personas".

"Las derechas golpearon a las familias trabajadoras, pero vamos a persistir en nuestro empeño", ha recalcado.

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