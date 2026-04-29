La historia tras la madre que pidió ayuda a Almeida porque el Ayuntamiento la quiere desahuciar: "Tengo tres niños y estoy al corriente de pago"

¿Por qué es importante? Ella admite que tiene una deuda con su arrendador, el Ayuntamiento de Madrid, pero insiste y demuestra lo que le dijo al alcalde a la cara. "Yo me mantengo al corriente de pago, tengo una deuda antigua, pero la estoy liquidando".

En un intento por evitar el desahucio, Vanessa, madre de tres menores y residente en Madrid, pidió ayuda al alcalde José Luis Martínez-Almeida. A pesar de estar al corriente de pagos actuales, enfrenta una deuda antigua con el Ayuntamiento. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) asegura que no desaloja a nadie, pero Vanessa afirma que la quieren echar. Lleva un año buscando soluciones, escribiendo a diversas autoridades y mostrando documentos que respaldan su situación. Sin embargo, no ha recibido atención directa del alcalde, aunque su sindicato sí ha sido contactado. El desahucio sigue pendiente, pero Vanessa continúa luchando por su hogar y sus hijos.

En un intento desesperado por no ser desahuciados de sus casas, un grupo de vecinos pidió ayuda este martes al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Tengo tres niños menores, estoy enferma y estoy al corriente de pago y me quieren desahuciar", le dijo una mujer. Ella es Vanesa, de quien el alcalde dijo que no sabía nada de su situación. El equipo del Estado del Bienestar de laSexta ha estado este miércoles con ella para conocer su historia.

El de Vanesa es el rostro de una madre que ya no le tiene miedo a nada ni a nadie. "Desde que me levanto hasta que me acuesto. He escrito a la reina, he escrito al alcalde, he escrito al Defensor del Pueblo, he ido a Carita, he ido a Servicios Sociales", ha contado. Vanesa ha enseñado a laSexta cada documento en regla.

No se esconde. Ella admite que tiene una deuda con su arrendador, el Ayuntamiento de Madrid. No obstante, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) minimiza a planes de pago e insiste en que no echa a nadie, según fuentes de EMVS Madrid a laSexta.

Pese a esto, Vanesa insiste y demuestra lo que este martes le dijo al alcalde a la cara. "Yo me mantengo al corriente de pago, yo tengo una deuda antigua, pero yo esa deuda la estoy liquidando", ha asegurado, y demostrado. Peor, aún así, la quieren echar de su casa con tres menores a su cargo y más de un informe de vulnerabilidad.

"Y aquí estoy, luchando, por nuestros derechos, porque esta es mi vivienda, llevo diez años aquí, mis hijos se han criado aquí", ha dicho. Vanesa lleva casi un año intentándolo todo. La única respuesta que ha recibido es: "Que no tengo atención por parte de ellos".

Por ello, afea a Martínez-Almeida que diga desconocer lo que ella misma ya le ha contado a su equipo una y otra vez, sobre todo cuando hay 60 familias afectadas. Tras su encontronazo forzado, a ella, personalmente, nadie la ha llamado. Sí al sindicato que le apoya en esta lucha. Pero por el momento, el desahucio sigue ahí, pendiente de ejecución.

Ella, mientras, sigue luchando: "Yo no tiro la toalla por seguir luchando por mis niños".

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