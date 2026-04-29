Gabriel Rufián no se cree que Ernest Urtasun no tenga sueños eróticos: "Es como el guay del instituto, queda bien siempre"

Thais Villas vuelve al Congreso de los Diputados para conseguir que sus señorías se confiesen. En esta ocasión, la reportera quiere saber si tienen sueños eróticos.

¿Tienen los diputados sueños eróticos? Thais Villas visita el Congreso para charlar con sus señorías e intentar que compartan con ella esta pícara información. Arcadi España, ministro de Hacienda, le cuenta a la reportera que, como todo el mundo, "en algún momento determinado" ha tenido este tipo de sueños.

"Lo que pasa es que como no me acuerdo tampoco lo disfruto mucho", añade. "De estos se tiene que acordar...", responde Thais. La reportera quiere saber si hay alguna persona recurrente en sus sueños eróticos, pero el ministro decide reservarse esa información. "Hay que ser siempre discreto", comenta, "yo soy discreto hasta conmigo mismo".

Elma Saiz, por su parte, le cuenta a Thais que alguna vez ha soñado con Hugo Silva y con Álex González. "Igual alguna peli que he visto y, luego, pues los efectos secundarios pues soñar", se justifica. "¿Son efectos eróticos secundarios?", plantea Villas. "Afirmativo", responde Saiz.

"No tengo sueños eróticos, Thais", responde Ernest Urtasun cuando Villas le plantea su pregunta, "debe ser bueno para la salud, no te lo niego". Gabriel Rufián, por su parte, confiesa que él sí que tiene este tipo de sueños. "Y quién no", comenta. "Bueno, Urtasun dice que no tiene", desvela Thais.

"Le miente", afirma el portavoz de ERC, "es como el guay del instituto, queda bien siempre". "Es buen tío", añade, "pero, en fin, mientes Ernest". Rufián confiesa que ha "soñado eróticamente" con Brad Pitt y Marc Giró.

Rafael Hernando le cuenta a la reportera que a veces tiene sueños eróticos. "Pocas veces, porque uno ya tiene una edad", apunta. El diputado del Partido Popular señala que en sus sueños aparecen "señoras" ya que él es "muy tradicional".

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