Bustinduy quiere retomar las negociaciones con Junts y el PNV para que apoyen la prórroga de alquiler

Los detalles El ministro Pablo Bustinduy insiste en llevar de nuevo al Congreso la prórroga de los alquileres y apuesta por reabrir el diálogo con Junts y el PNV, convencido de que sus exigencias son negociables y de que aún hay margen para reconstruir una mayoría.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se comprometió a seguir impulsando en el Congreso la prórroga de los alquileres hasta lograr su aprobación. En una entrevista en RNE, Bustinduy expresó su disposición a retomar negociaciones con Junts y el PNV para obtener su apoyo, señalando que sus demandas son negociables. Mencionó que el PNV podría ser persuadido si hay voluntad política, y propuso medidas como bonificaciones fiscales y regulación del alquiler de temporada. Criticó la desconexión entre la clase política y las necesidades de las familias, y confió en que el Ministerio de Vivienda se alineará con el consenso en futuras votaciones.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, afirmó este miércoles que volverá a llevar al Congreso la prórroga de los alquileres "hasta que sea una realidad" y que está dispuesto a retomar las negociaciones con Junts y el PNV para recabar su apoyo.

En una entrevista en RNE, Bustinduy explicó que las demandas de Junts "no hacen inviable un acuerdo en absoluto", ya que muchas de ellas son simples matizaciones y cuestiones "perfectamente negociables". Como ejemplo, citó la petición del IVA franquiciado, que, según recordó, ya fue objeto de un preacuerdo con el Gobierno.

En la misma línea, se mostró convencido de que los argumentos que el PNV esgrimió para abstenerse en la votación también son "solucionables" si existe "voluntad política". A su juicio, las razones ofrecidas por los grupos que votaron en contra del decreto ley fueron "extemporáneas" y "no de fondo", lo que abre la puerta a "reconstruir el acuerdo".

Este posible consenso pasaría por negociar medidas como bonificaciones fiscales para incentivar la bajada de precios por parte de los propietarios, la regulación del alquiler de temporada y la limitación de la compra especulativa de vivienda.

Tras criticar la "desconexión entre la clase política y la angustia de las familias", que, en su opinión, quedó patente en el debate parlamentario, Bustinduy confió en que en una próxima votación el Ministerio de Vivienda esté más alineado con el "consenso" en torno a esta medida. Asimismo, reiteró que todas las prórrogas solicitadas bajo el decreto vigente "son válidas y de obligado cumplimiento".

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