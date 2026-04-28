Grieta en la coalición por la vivienda: Sumar le afea al PSOE la falta de implicación en la prórroga de los alquileres

Y mientras tanto... 600.000 familias están a las puertas de vivir un reajuste en sus economías. Familias que, después de años haciendo frente al alquiler de su casa, están en vilo porque la mensualidad les puede a subir 100, 200 euros... o hasta un 30%. Familias que hoy van a sufrir un vuelco económico porque Junts, PP y Vox han decidido hacer oposición no aprobando el decreto de alquileres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido políticas para enfrentar la crisis de vivienda en España, en un momento en que PP, Vox y Junts se oponen al decreto de prórroga de alquileres. Sumar critica al PSOE por no convencer a Junts de apoyar la medida, señalando al Ministerio de Vivienda por su falta de acción. La diputada Tesh Sidi y Águeda Micó han cuestionado el papel de la ministra Isabel Rodríguez. Patxi López, portavoz socialista, insta a Sumar a no confundir adversarios, destacando que el grupo socialista apoya el decreto. Sin embargo, todo indica que la medida será rechazada, afectando a 600.000 familias, cuyos alquileres podrían aumentar hasta un 30%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este martes en defender políticas que hagan frente a la crisis de vivienda en España. Un discurso que se produce justo cuando PP, Vox y Junts van a tumbar el decreto de la prórroga de los alquileres y mientras Sumar afea la falta de implicación del PSOE para convencer a los de Puigdemont de que lo apoyen.

Y son especialmente duros con la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. La diputada Tesh Sidi (Sumar) ha acusado directamente al Ministerio. "Nos han dejado solas en esta negociación de la prórroga. El Ministerio de Vivienda no está haciendo el trabajo que tiene que hacer", ha señalado. "La ministra de Vivienda, ¿dónde está? Yo no la he escuchado", ha espetado el diputado Alberto Ibáñez.

Desde Compromís Águeda Micó ha sido tal vez la más incisiva llegando a poner en duda que Rodríguez deba seguir al frente de la cartera de Vivienda. "Si la ministra de Vivienda es una de esas grandes propietarias y una de esas caseras que gana dinero a costa de los inquilinos, igual no es la persona que debería liderar estos cambios", ha sentenciado.

Unas acusaciones que no han gustado en el PSOE. El portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López, ha recomendado a los socios de Gobierno no equivocarse de adversario. "Sumar no debiera equivocarse de adversario. El grupo socialista va a poner sus 120 diputados para sacar este decreto adelante. Donde debiera estar la autocrítica de la que hablan es en aquellos que van a votar en contra", ha señalado.

Pero lo cierto es que a estas horas todo apunta a que el decreto de la prórroga de los alquileres decaerá en la votación de esta tarde. Su continuidad permitía renovar contratos con las mismas condiciones durante dos años, en los que el alquiler solo podría subir un 2% anual. Pero PP, Vox y Junts votarán en contra de eso. PNV se abstendrá. Y PSOE y Sumar se quedarán solos junto a 600.000 familias españolas en vilo, porque sus mensualidades podrían subir hasta un 30%. Lo que está claro es que los que pierden hoy son los ciudadanos.

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